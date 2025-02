Ayer me tomé un más que merecido descanso. Desde buena mañana envasé al vacío las garbanzas de mi madre que me habían quedado del domingo, cerré mi cantina y me fui al TEA, a la biblioteca municipal, a degustar el sabor a tradición que destila la exposición que se inauguró con el legado que dejó el gran Maestro y mejor letrista, Nicolas Mingorance, y que su hija ha cedido a dicha biblioteca para tenerlo a buen recaudo.

Todo este tipo de iniciativas reconozco que me apasionan. Comprobar que cancioneros antiguos, carteles, fotografías inéditas y un sinfín de obras de arte en forma de recuerdos de los orígenes y del devenir de nuestra fiesta a lo largo de la historia, son custodiadas y tratadas con el cariño que merecen, me ayudan a pensar que, al menos, no nos las encontraremos un día en cualquier contenedor de nuestras calles. Son muchas las personas que tienen en su poder auténticas reliquias, algunas de ellas de un valor sentimental incalculable y perderlas, sería un error. Aún nos queda mucho por crecer en ese sentido pero pasos como el de ayer ayudan a convencer hasta al más ingenuo, de cuánta cultura se esconde dentro de nuestro Carnaval.

Da pena comprobar que nuestros jóvenes, desconocen nuestra historia, no saben quién fue Enrique González o Pedro Gómez Cuenca. Desde todas las instancias municipales, hay que hacer una ardua labor de dar a conocer de donde viene nuestra fiesta y quien la ha hecho posible porque en el Carnaval, como todo en la vida, sin pasado, no hay futuro.