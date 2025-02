Noemi Albelo Fernández: "No pienso en ganar, sino en pasármelo bien; mi premio es la gala"

Preséntese usted misma: ¿quién y cómo es Noemi Albelo?

Tengo 29 años, vivo en Santa Cruz, en concreto en Los Gladiolos, y me considero una chica bastante sencilla y trabajadora (hace dos años que forma parte de la plantilla del hotel Mencey como camarera). Creo que soy, sobre todo, una buena persona.

¿Cuáles son sus aficiones?

Hago TikTok en mi tiempo libre, que no es mucho por el trabajo, y tengo un montón de seguidores, además de salir con amigos y con la familia.

¿Cómo se convierte en candidata a reina del Carnaval?

Me presenté a dos cástines, uno no salió y el segundo fue que lo vi por internet. Yo seguía a quien es mi estilista, Jonathan, y publicó que pronto iban a abrir la inscripción para ser candidata de la empresa Bonnet. Entré en la página de Instagram, vi que tenían el enlace, que luego me enteré que era de prueba, y metí los datos. Fui una de las primeras, si no la primera, y me eligieron a mí.

¿Qué sintió cuando le dijeron que sería usted?

Fue algo muy emocionante, la verdad, porque no me lo esperaba. Para mí ya tengo el premio ganado con haber sido elegida.

¿Conocía a sus diseñadores?

No, me habían hablado de ellos (Carolina Hernández y Víctor Díaz), pero ha sido estupendo conocerlos, son grandes personas y forman el mejor equipo que podía tener. Como anécdota, me tocó entregarle a ella el premio a mejor solista de las agrupaciones musicales (pertenece a Siboney) el sábado pasado.

¿Es muy carnavalera?

Pues sí, desde pequeña soy aficionada a ver las murgas y las candidatas a reina. Salgo con los amigos o la familia cuando puedo y siempre me gusta disfrazarme, ir a la feria y demás. En general, cualquier día, no tienen que ser los grandes. Ahora prefiero, sobre todo, el carnaval de día al de la noche.

¿Cuál es su primer recuerdo?

Mi primer recuerdo del carnaval es ir a la feria de pequeñita con mis padres, disfrazada de india,

¿De qué le gusta disfrazarse?

No soy de coser, tiro de goma eva, pero con mente creativa. Hace dos años me hice el tutú y salí de Cupido con mi prima. El del año pasado, de azafata del 1,2 3, lo tuve que hacer casi todo.

¿Qué necesita una candidata para convertirse en reina?

Esto lleva su esfuerzo y su sacrifico. Lo primero es que te tiene que gustar y darlo todo en el escenario. Defender la fantasía para que le guste a la gente.

¿Cómo se ve de opciones ?

Sinceramente n o pienso en ganar sino en pasármelo bien. Si cae algo, pues bienvenido sea.

¿Sería partidaria de elegir el rey del Carnaval?

No estaría mal que los chicos se presentaran, hicieran diseños para ellos y los pudieran disfrutar

¿Y de una gala drag queen?

En Las Palmas de Gran Canaria es lo más grande y no sé cómo se vería. A todo el mundo no le gusta, hay gente que sí y gente que no.

¿Cómo le describiría el Carnaval a alguien de fuera?

Si viene, mucho mejor, porque no hay palabras para explicar cómo es este Carnaval. O sea, tiene que vivirlo para poderlo sentir.

¿Sigue a algún grupo de la fiesta en especial?

Cuando era adolescente me encantaba ver las murgas y me gustan Los Bambones, de toda la vida.

¿Se dedicaría a la moda?

Siempre me han gustado el modelaje y las fotos Si surge la oportunidad, bienvenida sea.