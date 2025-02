Ayer fue uno de esos días tranquilos que ofrece el calendario. Al no haber acto alguno, la afluencia a mi cantina fue más bien nula y eso me permitió hacer un poco de limpieza porque, después de un fin de semana intenso, falta le hacía.

En plena faena, apareció mi amigo Fran el Chuleta, que no lo llamamos así por ser muy chulo, sino porque a cualquier tema del que hablamos, le gusta darle vuelta y vuelta. Me comentó que había estado de jurado en el concurso de murgas y se había sorprendido porque las bases les prohíben deliberar. Es como si te compraras un coche y tuvieras prohibido conducirlo. Le dije que no sé quién inventó esa norma, pero que me parece que eso precisa un cambio urgente.

Le comenté al Chuleta que lo normal es que un jurado puntúe y, luego, se produzca una deliberación en la que se debata la opinión de cada uno, su parecer sobre lo que han visto, la explicación de su nota; no se trata de que un miembro influya en otro, para eso está el secretario, pero las matemáticas no son una ciencia exacta y sumar, solo por sumar, no creo que enriquezca el resultado. Me cuentan que ha habido casos en que la calculadora no da un orden que satisfaga a la totalidad del jurado y, más allá de aclararse, la norma les ha impedido cambiar impresiones.

Creo que saldrían más satisfechos si, una vez sumada la puntuación, el jurado se sentara y emitiera un fallo final realmente unánime después de deliberar, o deliberar.