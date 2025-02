«Es muy difícil describir esta fiesta con palabras; hay que vivirla»

Preséntese: ¿quién y cómo es Laura Fernández Ruiz?

Nací en Tenerife de padres vascos y resido en Adeje. Tengo 29 años y estudié Periodismo, Publicidad y Comunicación audiovisual. Me dedico al periodismo, hago programas de televisión y también trabajo siete meses en San Sebastián, en el País Vasco. El resto del año vuelvo a la Isla y me dedico a hacer un programa de televisión, Más que Turismo. Me considero muy divertida y suelo cumplir casi siempre lo que me propongo. Una persona cercana, amiga de sus amigos y muy familiar. Trabajadora y luchadora también.

¿Cuáles son sus aficiones?

Me gusta pasar todo el tiempo que puedo con mi familia y hacer deporte. Ahora crossfit y también gimnasia. Además de salir a caminar o ir a la playa, siempre en la naturaleza. Me encantan los animales y mi mejor plan es salir a comer con familia o amigos .

¿Cómo se convierte en candidata a reina del Carnaval?

Me había presentado ya con Sedomir en 2023, a través de un castin, y quedé segunda dama de honor. Tuvimos conexión y desde hace dos años somos amigos, parte de una familia con la gente del equipo. El año pasado hizo un parón en Santa Cruz, aunque si presentó en Gran Canaria. Estuve ayudando todo 2924 y me pidió si quería ser otra vez candidata aquí y yo, encantada de la vida.

¿Qué sintió en ese momento?

Estoy súper contenta porque la primera vez tenía una ilusión y unas ganas tremendas, pero ahora es más bonito porque creo mi fantasía desde cero. Es la ilusión de cualquier chica, algo maravilloso.

¿Es muy carnavalera?

Sí, del carnaval en la calle siempre me ha gustado. Al vivir en el sur no puedo salir más días, aunque me encantaría. Me organizo con mis amigas y solemos estar aquí el primer sábado, el lunes y el último fin de semana en el Carnaval de día. A mí me gusta el de noche.

¿Su primer recuerdo ?

Cuando mi padre me llevaba de pequeñita disfrazada a la feria.

¿De qué le gusta disfrazarse?

En mi grupo de amigas nos curramos los disfraces y los hacemos nosotras con las pistolas de silicona como si fuéramos diseñadoras. Este año tenemos un disfraz de tribu para el Carnaval de África.

¿Qué necesita una reina?

Primero que te gusten mucho esas fiestas y poder defenderlas en cualquier parte.

¿Ve opciones de ganar?

Sí, voy con esa idea pero las demás me imagino que también.

¿Eligiría rey del Carnaval?

Sí porque es para disfrutarlo todos los géneros. Tengo amigos a los que les encantaría presentarse.

¿Y cómo vería una gala drag queen en Tenerife?

Lo vería bien porque, repito, el Carnaval es para todos. Se presentarían muchísimas personas, aunque no creo que tuviera tanto éxito como en Las Palmas.

¿Cómo le describiría el Carnaval a alguien de fuera?

He vivido ocho años en la península y siempre intento describir a mis amigos cómo es el Carnaval pero es muy difícil cuando no lo viven. Diría alegría, purpurina, color, buen rollo... Una fiesta diferente a lo que te puedes imaginar.

¿Sigue a algún grupo?

A ninguno en especial, pero desde que me presenté en 2023 sigo más a murgas y comparsas. Mi favorita desde pequeña es la de gala de elección de la reina.

¿Se dedicaría a la moda?

No es mi objetivo principal pero me gusta y si llegara la oportunidad diría que sí porque abre muchas puertas .

n