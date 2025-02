Camila, la ‘reina de oro del Carnaval’ o la niña artista que le regaló el Universo a su tía May

«Si escuchas con atención el murmullo de una fuente en un jardín solitario, tal vez percibas el eco de una melodía olvidada compuesta por flores que un día fueron hadas, dirigidas por el maestro de la vida misma». Con esta frase define el diseñador Santi Castro, consensuada por con todo su equipo, la esencia mágica de la fantasía «Tritsch ¿tocamos? o Trastsch ¿croamos?», como se titula el traje que vistió Camila Dorta Díaz, convertida desde la tarde noche del pasado domingo 16 de febrero en la reina infantil del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2025.

La víspera, el sábado 15 de febrero, el laureado creador se alzó con el cetro infantil en el festival de Las Palmas de Gran Canaria y al día siguiente, en la cocapital de Canarias, en un hito histórico.

En el particular de Santa Cruz de Tenerife, su protagonista: Camila, nacida el 7 de octubre de 2017. Hace siete años. Su nacimiento parecía predestinado para ser reina del Carnaval.Su tía abuela, María Díaz –junto a Marco Marrero, prestigiosos creadores de Carnaval, con tres reinas consecutivas, y en la actualidad de moda de alta costura– le pidió al Universo que le gustara el artisteo, cuenta su madre, Lara Díaz Palenzuela.

Alumna de segundo de Primaria del colegio Carmen Álvarez de la Rosa, en Barranco Hondo (Candelaria), la reina Camila tenía examen de Matemáticas este lunes, pero su madre tuvo que disculpar con la profesora los compromisos propios de la reina infantil del Carnaval por su condición de soberana desde el pasado domingo.

Junto a sus padres, Alejandro Dorta y Lara Díaz, la pequeña Camila se estrenó en el Carnaval en un concurso de disfraces celebrado en Puerto de la Cruz en 2023, cuando su madre, por empeño de la tía May, como llama la reina Camila a María Díaz, organizó la participación en el certamen. A sus 7 años, a la pequeña le encanta leer, jugar, ver películas, en especial de Disney, y todo lo relacionado con el mundo de México y sus cantantes. Y disfruta también de la buena comida, y es que hijo de gato caza ratones, expresión que usa su madre. Alejandro, el padre, es jefe de cocina en el Hotel Botánico, en Puerto de la Cruz, su madre, Lara, profesora de pastelería... La pequeña, de mayor, quiere ser cuenta cuentos.

El secreto mejor guardado

Otro apunte de su madre: «si tienes algún secreto, cuéntaselo a Camila que no dice nada». Santi Castro echó a andar en verano los preparativos de la fantasía y en septiembre tomó las medidas a la pequeña.«Hasta que vimos el traje sobre el escenario no sabíamos cómo era, y eso que le preguntábamos a la niña pero no dijo nada», contribuyendo así a cuidar uno de los secretos mejor guardados, como marca la tradición.

«Tenemos plena confianza en Santi Castro. Es de la familia. Nosotros le dejábamos a la niña y luego la íbamos a recoger; tiene la costumbre de mantener en secreto la fantasía también para los familiares de sus candidatas», precisa Lara. Y esta edición no fue una excepción. «Hoy tenía que haber estado mi tía aquí», dice de forma cómplice Lara, madre de la reina y quien actúa de exquisita anfitriona en la entrevista con Camila en el día después de su proclamación.

Camila Dorta Díaz, reina infantil del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2025 / María Pisaca

Un día para la historia

La reina infantil del Carnaval se maneja con soltura a sus siete años, hasta el punto que su madre atiende a otro medio y deja a su hija atendiendo esta entrevista. Precisa la pequeña que el día de la gala salió al mediodía rumbo al recinto ferial, donde ya estaba preparado su diseño. Allí la maquillaron y, cómo no, almorzó: albóndigas, macarrones, y de postre un poquito de algodón de azúcar y un kinder.

Antes de lucir el traje de reina, la soberana infantil recuerda que se ha disfrazado de Frozen, princesa y campanilla... personajes que no son ajenos al mundo de la fantasía, como la de diseño, que dirige un gran director de orquesta, que preside el diseño en el que revolotean diez hadas que se convierten en flores. La protagonista, Camila, al mirarse en la fuente del jardín entre las flores, se queda petrificada en arpa, explica el autor de la creación, SantiCastro.

Camila Dorta, nueva reina infantil del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife /

La fábula de la reina infantil del Carnaval comenzó con la elaboración de las diez muñecas que se transformaron en hadas, y luego el director de orquesta... El artista precisa que para la elaboración se utilizó gasa que fue degradada el color. En total se elaboraron diez flores gigantes, más de cincuenta campanillas, y decenas, cientos de ranas, hojas... sin obviar la verja, las columnas o las innumerables mariposas. «Es una fantasía para verla de cerca», aconseja su mentor, Santi Castro, quien resta importancia a cómo surgió la idea de este traje que hace historia. «Tal vez un día me di un golpe», se ríe.

El diseñador reivindica sus orígenes en el Carnaval y en particular en el mundo de la fantasía. «En la etapa en la que fui componente de la comparsa Los Cariocas, comencé a presentar trajes en la gala infantil». En su historial en las galas de la cantera, Camila es la octava reina que gana Santi Castro, que se alzó con el primer centro en esta categoría en 1997, con Yasmina Plasencia Acosta, en representación de la murga Tras Con Tras. Y precisamente con un diseño mágico como este año. Entonces, con el título «Hada de día, embrujando en la noche».

«Los trajes infantiles te dan pie para historias mágicas», reconoce el creador, que precisa que su primera candidata, que lució una caja de sorpresa como elemento central desfiló en la era del teatro Guimerá, al comienzo de la década de los años ochenta.

En 2019 Santi Castro logró penúltima reina hasta recuperar el cetro la noche del domingo; en 2020 se presentó y se contentó con el título de primera dama de honor. Tras irrumpir el Covid no había vuelto a participar y en su regreso al escenario donde nació como diseñador, cinco años después, se corona en la gala infantil.

«Antes la comisión de fiestas daba una subvención a los grupos y con eso arreglabas el traje del grupo y le ponías un par de volantes o plumas más y presentabas a la niñas», comenta como génesis de los trajes que visten hoy la mayoría de las candidatas infantiles, auténticas obras de arte.

En ese mundo de la fantasía, con la irrupción de los muñecos que parecen animar los trajes, Santi Castro dejó atrás en los ochenta los trajes grandes de los grupos para las niñas que tornó en obras de arte efímeras.

No se equivocó la tía May el día que le dijo a Camila: «Tú vas a hacer un día reina del Carnaval con diseño de Santi Castro.

La prestigiosa diseñadora María Díaz -tía May-, con su sobrina Camila. / El Día