Marta Pérez Baute: "soy muy murguera, de Los Bambones, y del carnaval de la calle"

Preséntese usted misma. ¿Quién y cómo es Marta Pérez?

Tengo 24 años, soy lagunera y estudiante de último curso de Psicología. Me considero una persona muy familiar y me gusta mucho estar con mis amigos, pasar tiempo de calidad con ellos.

¿Cuáles son sus aficiones?

Desde niña he jugado al baloncesto federado. Me encanta el basket y hacer rutas por la Isla donde tenemos maravillas para practicar el senderismo.

¿Cómo se convierte en candidata a reina del Carnaval?

Tuve la suerte de que Santi (Castro) se pusiera en contacto conmigo. Tuvimos una reunión y nos conocimos. Me dijo que tenía otras chicas en mente, pero acordó con el patrocinador que reunía el perfil que buscaban. Tuve la suerte de ser la elegida.

¿Qué sintió?

No había sido nunca un pensamiento o un sueño. Lo primero, sorpresa y luego ilusión con muchísimas ganas desde el minuto cero porque formo parte de un equipo maravilloso.

¿Es muy carnavalera?

Bastante, en mi familia somos murgueros y de Los Bambones donde está mi tío. Murguera y del carnaval en la calle.

¿Sale mucho o se reserva para los días grandes?

No salgo tanto como hace unos años, pero lo intento con mis amigas aunque depende de cómo tengamos el cuerpo..

¿Carnaval de noche o de día?

Prefiero de noche, pero el de día también lo disfruto.

¿Cuál es su primer recuerdo del Carnaval?

Pues salir con Chaxiraxi cuando tenía 12 añitos o así.

¿De qué le gusta disfrazarse?

Los días fuertes intentamos currarnos más el disfraz y que tenga algo que ver con la temática. Pero luego hay algunos que se repiten y tienes ahí a mano por si acaso.

¿Qué cree que necesita una candidata para ser reina?

Sobre todo alegría, simpatía y amor por nuestra fiesta. También conectar con la gente y llevar el espíritu del carnaval al representarlo fuera de la Isla.

¿Se ve con opciones de ganar? Sería la cuarta vez consecutiva de su diseñador, todo un récord.

Para Santi sería un récord histórico, pero para mí es la primera vez. Estoy disfrutando de la experiencia y ya si gano sería espectacular pero vivo el momento sea cual sea el resultado. Ganar queremos todas pero que pase lo que tenga que pasar.

¿Sería partidaria de que se eligiese el rey del Carnaval?

La tradición de siempre es la de la reina pero por qué no ahora que tanto se habla de inclusión

¿Y cómo vería una gala dragqueen en Tenerife?

Tiene que ser bonito celebrarla aquí porque hay un montón de gente que querría participar o verla. Lo vería bien.

¿Cómo le describiría el Carnaval a alguien de fuera?

Le hablaría de alegría y creatividad por todos lados. Somos muy cercanos y simpáticos, y a los de fuera les encanta la hospitalidad . Invitaría a vivir esta experiencia.

¿Sigue a algún grupo?

A Los Bambones. La final –la entrevista se hizo antes– me toca verla desde casa o en el taller y espero que ganen (segundos).

¿Le gustaría dedicarse al mundo de la moda?

Nunca me había planteado hacer nada de esto, pero me gusta lo que he visto Si me lo ofrecen , quizás me lo plantearía, pero tengo la mente puesta en el carnaval.