«Salí por primera vez a la calle con solo siete meses en la carroza de mi famlia»

¿Quién y cómo es Isabel González. Preséntese usted misma.

Tengo 18 años, soy de Tacoronte y estudio primer curso de Medicina en la Universidad de La Laguna. Dije que cuando fuera mayor de edad me presentaría y lo estoy haciendo realidad después de cumplir el verano pasado. Quiero ser médico, mi vocación desde niña cuando jugaba con el típico kit y estoy en el camino.

¿Cuáles son sus aficiones?

Me gusta mucho pasar tiempo con mi familia y amigos, viajar o leer, soy adicta a la lectura. Hasta estudiar se ha convertido en un hobby por conocer cosas nuevas.

¿Cómo llega a ser candidata?

Conocía al diseñador, Alfonso Baute Cuando era más pequeña le había expresado el deseo de presentarme cuando tuviera los 18. Tras cumplirlos contacté con él y me dijo que no se había olvidado, que tenía el boceto hecho y el traje pensado para mí.

¿Qué sintió en ese momento?

Me quedé en shock y no me lo creía, pero al minuto me mandó una foto del boceto y me eché a llorar. Estaba en ese momento de viaje con mi familia.

¿Es muy carnavalera?

Mi familia y algunos amigos tenemos una carroza y llevamos saliendo 26 años. Si puedo voy a ver todos los concursos y los días de carnaval de calle como tenemos que salir con la carroza aguanto desde las diez de la noche hasta las diez de la mañana. Soy muy carnavalera. Cuando uno es joven, evidentemente mira más a la noche; de día depende de con quien vaya, me gusta para salir con mis primas más pequeñas a la feria y para cosas más tranquilas. La noche, pues a la locura que para eso también está el Carnaval.

¿Cuál es su primer recuerdo del Carnaval de Tenerife?

Salí la primera vez recién cumplidos 7 meses y me acuerdo de dormirme en la carroza con la música a tope y mi abuela ponerme una mantita por encima. Era como la una de la mañana de un viernes de carnaval y yo ahí durmiendo

¿De qué le gusta disfrazarse?

Depende del año, hay veces que lo preparo con más antelación y salimos con algo más currado, pero como estoy tan liada seré de las de ir en el último momento al bazar para comprarme lo que sea.

¿Qué debe tener una candidata para ser reina del Carnaval ?

Primero, ganas e ilusión. Sin eso no vas a defender la fantasía lo bien que se merece porque hay mucho trabajo detrás y tienes que reflejarlo. Si no te gusta el Carnaval, pues creo que no es tu sitio.

¿Partidaria de elegir un rey del Carnaval?

Sería muy interesante. Mucha gente me lo pregunta y lo veo como algo atractivo.

¿Y una gala Drag en Tenerife?

Me encantaría. Veo todas las de Las Palmas por la tele y si se puede hacer aquí estaría muy bien.

¿Cómo le describiría este Carnaval a alguien de fuera?

Pues le diría que son días para venirte arriba, de locura máxima, donde te lo pasas genial y en grande, te olvidas de los problemas, subes, bajas, bailas, cantas...

¿Algún grupo de la fiesta que siga en especial?

Me llaman mucho murgas, comparsas y la Canción de la risa que me parece un concurso increíble . Y las carrozas, obviamente, porque lo llevo en la sangre.

¿Le gustaría dedicarse al mundo de la moda?

No cierro puertas ni oportunidades; el mundo de la moda siempre le llama la atención a cualquier chica desde pequeña pero mi vocación no es esa. No descarto alguna cosa pequeña, pero tengo claro que quiero ser médico.