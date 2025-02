No solo murgas

A las seis de la mañana serví anoche el último plato de garbanzas de las de mi madre y la última cuarta de vino de Ravelo. Dos horas antes, era como si se hubiera estado celebrando el carnaval de día en mi cantina. Parte de culpa la tiene lo tarde que acabó la final. Una vez acabada, murgueros y aficiones, vinieron a debatir acerca de lo vivido anoche y del fallo del jurado.

Hoy tendremos un día más tranquilo ya que la fiebre murguera se irá diluyendo durante el día a medida que se vayan comentando las puntuaciones de la final que se harán públicas a media tarde. Por eso hablé con Paco el Bandeja, para que me haga el favor de atender mi negocio y yo darme un salto al recinto a disfrutar del concurso de Agrupaciones Musicales de esta noche. Si eres de los que no tienen plan para hoy, te invito a que te pases por el recinto para que goces de las actuaciones de unos grupos musicales, cada vez de mayor calidad. Anhelamos que este concurso pueda llegar a tener el aforo de murgas, de la Gala o de los grupos coreográficos; eso redunda en nuestro propio beneficio porque, ver unas gradas llenas, aportará un plus de inspiración a sus componentes y veremos actuaciones de gran nivel musical.

Si quieren, las conversas murgueras también las pueden mantener allí, entre grupo y grupo, y así le damos ánimo a nuestras Agrupaciones Musicales, que también trabajan desde septiembre para hacer más grande un carnaval en el que no solo hay murgas.