José 'El Flaco', jurado: "Las murgas de Santa Cruz se ponen las pilas o se quedan atrás"

¿Qué tal la experiencia como jurado del concurso de murgas?

Hombre, para ser un novato en estas lides, pues bastante agradable. Fue bastante interesante verme ahí sentado, en directo... lo que nunca había hecho en mi vida, a pesar de algunos fallos de gestos dada mi inexperiencia.

¿Hubo nivel o no?

Me impresionó el alto nivel que hubo de ejecución de interpretación de los temas; bastante alto.

¿Algun sorpresa?

Me han sorprendido el enorme avance de las murgas del Norte y también de las femeninas, en particular Chaladas, con la mejoría de Tras ConTras y Diabólicas.

¿Coinciden los ganadores con su valoración personal?

Coincidimos casi todos los miembros del jurado con el resultado final de los premios.

¿Mejor puntuar del 1 al 10 o como se hacía antes, por apartados?

No es ni mejor ni peor; las propias murgas decidieron cambiar el sistema de puntuación. Los dos son válidos. Me parecen demasiado los miembros que valoran Interpretación, nueve.

¿Hay muchas diferencias entre murgas?

Las murgas que se consideraban que estaban por debajo de otras han crecido; eso es evidente. También ha sido espectacular la mejoría de Trapaseros, Irónicos y de Chaladas en particular. Las murgas del Norte han dado un salto de calidad. También han experimentado una notable mejoría Tras ConTras y Diabólicas. Las de Santa Cruz se ponen las pilas o se quedan atrás. Eso está claro.

¿Injusto el quinto puesto de Burlonas en fase?

Tengo mi valoración personal pero date cuenta que son nueve personas quienes emiten su valoración y el resultado es la media. Para mi Desbocados debía haber pasado a la final, pero es mi decision personal y soy uno de nueve.

Cuando vió los cantos canarios de Irónicos, ¿qué pensó como director de Singuangos?

Fue una canción bastante emotiva. Me tocó el corazón, como prácticamente a todos. Bastante emotiva y a un nivel altísimo, no solo las letras, sino por toda la interpretación de la murga. Fue del diez. Me sentí bastante identificado con esa canción.

Ocho finalistas, dieciséis canciones... ¿Con cuál se queda?

Es muy complicado. Como letra completa, quizás ‘Empetados’, de Bambones., a nivel letra. Si le pongo la música y demás cambiaría un poco la percepción del tema. Como letra exclusivamente fue la que más me gustó.

¿Los Trapaseros que cantaron con la comparsa gadtana de Martínez Ares o los ‘enganchados’?

Trapacero enganchado o desenganchado... el completo fue perfecto. Elmovimiento la comparsa le dio el punto de calidad sublime que tenían los dos temas, porque no trajeron a cualquier comparsa; trajeron a la ganadora del concurso en 2024 y solo oírlos cantar es un gustazo. Y no solo fue el efecto de cantar, sino cómo lo hicieron. Parecía que estaban en Teatro Falla. Fue bastante el efecto, fue superlativo acompañando a las dos enormes canciones que hicieron.

Hablando de efectos... ¿qué efecto le causó ver a Bambones desnudarse?

Hay que entender el contexto en el que lo estaban haciendo.Me resultó bastante llamativo

¿Hoy Singuangos se hubiera desnudado?

(Se ríe). Creo que no cabemos en el formato de concurso actual; teníamos nuestra filosofía. No me veo yo en este concepto ahora mismo de murga total que existe; nosotros no estábamos en esa onda.

¿Se le queda el corazón partido, que diría Alejandro Sanz, cuando compañeros y/o amigos se quedan fuera de la final, como es el caso de Diablos Locos?

El problema no es que Diablo Loco se haya quedado por tener un nivel bajo; lo cierto es que las demás se superaron y ahí está a clave. Entonces había que decidirse por ocho finalistas y el jurado, no yo –yo solo soy uno de los nueve miembros– calificó que esas ocho urgas que pasaron. Tengo muchos amigos en Diablo Loco y te queda un poco de pena de que no hayan pasado, pero...

¿Para usted Diablos Locos debía haber estado en la final?

Estaban en la frontera. Podían haber pasado y se quedaron en la orilla. Para mí, Desbocados tendrían que haber pasado y no ocurrió porque es la opinión de nueve personas.

¿Es partidario de que hayan personas con experiencia en murgas en el jurado, como ocurre en su caso?

Que haya gente murguera o no... se puede entender que cuente con unos pequeños conceptos a la hora de valorar, pero insisto en que son criterios individuales que luego varía en el cómputo de la puntación final por cómo está establecido la puntuación. Es el resultado de la opinión de nueve personas.

¿Ha sido la mejor final de murgas de la historia?

Si no en la historia, es una de las mejores, eso lo tengo claro. Más por el gran nivel que han mostrado algunas murgas que ha sido impresionante, de verdad.