Querida final de murgas: Hoy es el día de San Valentín, ese que El Corte Francés se inventó como día de los enamorados, para que, si quiero demostrarte mi amor, te tengo que regalar aunque sea unas cholas de playa. Como se que se te hinchan los pies, en vez de unas cholas, prefiero escribirte unas palabras que bien pudieran salir de lo más hondo de una trompeta.

Desde aquel lejano 1984 en que te conocí, han sido muchos los momentos inolvidables que hemos vivido juntos; más de cuarenta años dan para mucho y, como cualquier pareja, hemos pasado por buenos y malos momentos; pero aquí seguimos los dos, como si fuera el primer día, aceptando los cambios en nuestra relación, pero siempre sabiendo reconocer lo mejor de ti misma.

Es tanto lo que disfruto a tu lado, que pienso en ti todo el año, cada día, cada noche, cada momento. Hoy quiero aprovechar para agradecer tus detalles, porque me das tiempo al acabar una murga para ir a Fasnia a ver a la familia, y volver a tiempo para la siguiente; porque me lees los mensajes de twitter aunque los haya visto ya, para asegurarte que no me equivoco al leerlos; porque tus murgas invaden mi pasión, a cien millones de decibelios; porque por un perrito debo pagar lo mismo que en Nueva York, para sentirme en la gran manzana; porque te quiero mucho más, que a unos zapatos viejos.

Por eso hoy para mí es un día cualquiera más, para demostrarte mi amor por ti, gran final... querida mía.