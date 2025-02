Ainhoa Díaz Sánchez: «Sin sentir y vivir esta fiesta como algo propio no se puede ser reina»

¿Quién y cómo es Ainhoa Díaz? Preséntese usted misma.

Tengo 27 años, soy enfermera de urgencias en un centro de salud y me considero una chica divertida, alegre y bastante extrovertida. Todo el mundo me dice que me pega ser candidata a reina del Carnaval. He vivido siempre en la Cruz del Señor (Santa Cruz), mi padre es de Arafo y mi madre de El Hierro. Una buena mezcla, creo.

¿Es muy carnavalera?

Bastante. Solo me perdí la fiesta un año porque estaba fuera. Lo vivo desde pequeña y me encanta. Salgo todos los días y el que más me gusta es el primer domingo. También de noche aunque sean distintos ambientes

¿Por qué se presenta?

Es el mejor momento para disfrutarlo. Si me hubiera presentado antes no sería igual porque ahora me siento más madura.

¿Cuáles son sus aficiones?

Me gusta mucho ir al gimnasio, ya lo hacía antes. También viajar me encanta, pintar, hacer manualidades, ... Incluso he colaborado en el traje y he disfrutado. Cuando era más pequeña tenía afición por el teatro y ahora como espectadora.

¿Cómo fue el proceso para llegar a ser candidata?

Me presenté a reina de las fiestas de Arafo. Desde siempre me llamaba mucho la atención ese mundo y lo hablaba con mi abuela. Fue una experiencia bonita y conocí a Juan Carlos (Armas). Veía las galas de la reina en la tele y decía que al año siguen me presentaba pero sin dar nunca el paso. Un día, dos meses después, estaba de viaje en Japón, él me escribió y me lo propuso porque tenía una idea para mí. Le respondí que sí que contara conmigo.

¿Qué sintió en ese momento?

Euforia y emoción. Pese a la diferencia horaria llamé a mi madre y compartí la alegría con ella. No me lo creía, fue inesperado.

¿Su primer recuerdo en el Carnaval de Tenerife?

En el Coso, de pequeñita. Mi padre tenía unos amigos en la murga Ni Pico Ni Corto y recuerdo estar allí con ellos sacándonos fotos y demás. Algo muy bonito

¿De qué le gusta disfrazarse?

Mi familia dice que siempre quiero ir guapa y es verdad, pero con disfraces divertidos. De la película Shrek o de vieja, pero guapa.

¿Qué necesita una candidata para convertirse en reina?

Sentir y vivir esta fiesta como propia. Cuando haces una cosa con cariño y sentimiento creo que se nota siempre algo distinto.

¿Se ve con opciones de ganar?

Sí, tengo un diseñador fantástico y el traje me encanta y me representa, me veo reflejada en él. Me veo con posibilidades y a lo mejor no soy objetiva, pero no puedo decir otra cosa.

¿Elegiría un rey del Carnaval?

Sí, ¿por qué no? Si hay gente que se quiere presentar, adelante.

¿Y una gala Drag en Tenerife?

A mí me encanta la Gala Drag, pero creo que tal vez nos meteríamos en un terreno resbaladizo.

¿Cómo le describiría el Carnaval de Tenerife a alguien de fuera?

Le diria que es color, alegría, brillo, diversión y una vitalidad que no vas a vivir en otros sitios ni aquí en otra época del año.

¿Seguidora de algún grupo de la fiesta en especial?

Siempre he sido de Los Bambones y me gustan las murgas, pero últimamente estoy más metida en las comparsas.

¿Le gustaría dedicarse al mundo de la moda?

No es el objetivo porque tengo mi carrera pero me gusta y si surge la oportunidad....

