El jurado paralelo de EL DÍA califica a Triqui-Traques en la segunda fase del Concurso de Murgas Adultas de Santa Cruz de Tenerife

Ni rastro del humor que fue sello de la casa en su etapa más exitosa. Siguen sin encontrar el camino para recuperar ese brillo. Los temas no estuvieron mal, pero tampoco aportaron algo distinto a lo que ya se ha escuchado, ni por contenido ni por enfoque.

Luz Martín Periodista

Quien te ha visto y quien te ve. Un año más esperando que sean los de antes… pero no. Me dicen que son nuevos y me lo creo. Mala suerte también salir tras Trapaseros.

5.5