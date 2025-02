El jurado paralelo de EL DÍA califica a Tiralenguas en la segunda fase del Concurso de Murgas Adultas de Santa Cruz de Tenerife

Las plazas en la final van caras y ellos no encontraron billete en el bolsillo. Demasiada fuerza y poco entendimiento en el primero. Un hilo conductor forzado en el segundo. No acertaron. Es lo que tiene ponerse el listón alto (porque cuentan con capacidad para más).

Manoj Daswani Periodista de EL DIA-La Opinión de Tenerife y Cadena Ser Periodista de EL DIA-La Opinión de Tenerife y Cadena Ser

Cantaron en alta velocidad. Pierden por mucho en la (conveniente o no) comparación con Irónicos, que marcó el listón. Su segundo tema, que estaba ya muy visto en otras murgas y otros Carnavales, no enamoró casi en ningún momento. Para Tiralenguas, no fue su mejor noche.

5.5