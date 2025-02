Historias de Carnaval: una murguera busca ayuda en la red para localizar un objeto muy valioso perdido durante el concurso

Las redes sociales forman parte del día a día de millones de personas. Las utilizamos para compartir nuestros pensamientos, la música que nos gusta y buscar amigos.

A veces, también nos ayudan a hacer milagros y encontrar un perro o gato desaparecido, o a aquel amigo de la mili al que nuestro padre no ve desde hace más de 50 años. Y algo así es lo que pretende una joven murguera en estos momentos: casi un milagro. Pero, ¿quién sabe si lo consigue?

Beatriz Barroso Rodríguez participó esta semana en el Concurso de Murgas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Probablemente, la cita más esperada por esta joven de todo el año. Un día, en el que, por regla general, se unen los nervios, la emoción y las ganas de demostrar eso por lo que ha estado trabajando, junto al resto de sus compañeras, durante meses.

Una pérdida y un reto

No sabemos cómo se sintió esta murguera cuando se bajó del escenario, pero lo que sí que está claro es que se llevó un gran disgusto cuando se dio cuenta de que había perdido uno de sus objetos más valiosos: la chapa de su murga infantil, Bambas, que ha estado con ella durante 15 años.

Pero el disgusto del momento no le hizo perder la creatividad y decidió utilizar las redes sociales para lanzar un reto a todos sus conocidos y murgueros que estuvieran en el Recinto Ferial el día de su actuación: ayudarle a encontrar su chapa.

"Anoche [la noche del lunes] al terminar el concurso me di cuenta de que se me cayó la chapa de mi murga infantil los Bambas. Llevo literalmente 15 AÑOS subiéndome con ella, me la he puesto en cada concurso sin falta, es muy importante para mí… podría hacerme otra, pero tiene un valor sentimental incalculable… POR FAVOR si alguna murga o personal del recinto ferial la ha visto en el escenario o por detrás, necesito recuperarla (tiene mi nombre por detrás)… Es casi imposible pero tengo que intentarlo", escribió en su perfil de Facebook.

Aunque pueda parecer imposible, cosas más increíbles se han visto gracias a la solidaridad de las redes. ¿La ayudamos en este reto?