El jurado paralelo de EL DÍA califica a Diablos Locos en la primera fase del Concurso de Murgas Adultas de Santa Cruz de Tenerife

Luz Martín Periodista Periodista

Aquí están un año más… pero si el jurado no se deja llevar por el nombre, quizás no estén en la final. Suenan bien, pero el primer tema es un batiburrillo que trata temas demasiado complejos como para ser defendidos en dos párrafos. En su segundo tema apuestan por el humor, y aunque arrancan alguna carcajada en el recinto, se queda en un quiero y no puedo.

6.5