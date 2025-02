Castorcitos abre la segunda fase en la que se entregarán los premios

El humor y la ironía vuelven este sábado, 8 de febrero, a subirse al escenario del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2025 gracias a la segunda fase del concurso de murgas infantiles, que comenzará a partir de las 19:00 horas.

Romeo, de 9 años y alumno del Colegio Alemán. / El Día

En esta crónica, un 'asesor' apropiado para valorar a las murgas infantiles de la segunda fase. Romeo, de 9 años y alumno del Colegio Alemán, discrepó con la crónica del concurso de la fase inaugural. A él le gusta más Distraídos, por el reto de Tiktok 'Escuchamos pero no juzgamos', o los virales del 'diablo' o 'Felipe'. 'No estás actualizado a los nuevos tiempos y sus bromas propias de la tecnología", advirtió. Y hoy está aquí aportando su opinión, para hacerla más infantil y actual al público al que van dirigidas las letras que interpretan Castorcitos, Sofocados, Pita-Pitos, Redoblones, Chinchositos, Guachipanduzy y Triqui-Traquitos. Romeo, de mayor, quiere ser futbolista y llegar a jugar en el Boca Junior o en el Barcelona. Para ir calentando... 'juega' a periodista por esta tarde.

1.- Castorcitos (2006).- Llenó de Carnaval y buena interpretación el escenario, con tiempo para disfrutar y contagiar. Primero, presentación; luego, pasacalle. Y como primer tema... "Preguntas sin respuestas". Y cuenta Romeo que eso es una idea de Tiktok. Primer toque de atención de los niños de Ángel Cabrera a las murgas adultas; precisamente él dirige desde el año pasado a Zeta-Zetas y su hija Daniella toma el testigo al frente de los pequeños.

Repasito también al alcade. Romeo dice que a veces hay murgas que le cuesta entender. Pero no es el caso. Cree que en Castorcitos tiene un amigo del fútbol. No quita la cara del escenario donde cantan Castorcitos, que denuncia a los abusones. Para luego elevar el nivel de la canción: ¿quién es el más cochino, el humano o el animal?, se preguntan, para seguir con un canto a la solidaridad. "Me ha gustado casi todo; sobre todo el ritmo. Esta vez sí que lo entendí", cuenta Romeo.

Y aventura por la colocación para la parodia que van a jugar un partido de fútbol... Se oye la voz de Manoj Daswani que anuncia la llegada de Castorcitos FC.

El jurado

Para conocer a las murgas infantiles ganadoras este 2025, el jurado de este año estará compuesto, en el apartado de Presentación, por Marta Palmero, técnica en caracterización y estilista; Cristina Alejandra Martín González, técnico superior de Vestuario y de espectáculos; Beatriz Delgado, licenciada en Bellas Artes y profesora del grado de Diseño Gráfico en la Escuela de Arte y Superior de Diseño Fernando Estévez; Noemí Torres, técnico superior en Estilismo e Indumentaria; y Maira Yvett Morillo, diseñadora, modista y costurera.

Distraídos /

En el apartado de Interpretación, los encargados de valorar las actuaciones son: Eduardo Hernández Roncero, músico de la Banda Municipal y cantante lírico; Teresa de Jesús Jerónimo, directora coral, profesora de música y licenciada en Pedagogía del Lenguaje Musical; Mercedes Cabrera, cantante lírica y directora de coros infantil; Daida Reyes, locutora, presentadora y productora de televisión; Alicia Rodríguez, locutora, actriz, presentadora y voz del tranvía; J.J. Rodríguez-Lewis, periodista, escritor, doctor en Derecho y ex gerente del OAFAR; y Martha Sofía Quiñones, actriz y guionista de la Compañía de Títeres Tragaluz, y directora de escuelas de teatro y teatro aficionado.