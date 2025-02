Fiestas retira a un miembro del jurado de murgas adultas por ser de Trapaseros

Si vulgarmente se dice que la maldición del gomero es que... 'en obras te veas', parafraseando ese dicho bien se podría decir que algo similar ocurre en Carnaval con quien designan miembro del jurado. Y más si es para valorar a las murgas adultas, el concurso más esperado.

No pasaron doce horas desde que Fiestas hizo público la composición de los miembros del jurado para el certamen que arranque el lunes y se activó la búsqueda de 'antecedentes murgueros' de los doce componentes del tribunal: nueve en Interpretación y tres en Presentación.

De todos es conocido el pasado murguero de José Antonio González 'El Flaco', fundador de la histórica Singuangos. Es más, precisamente por ello fue elegido. No ha faltado en redes quien cuestiona a Ivo López, locutor del CD Tenerife, a quien vinculan con Ni Pico-Ni Corto, por su pasado, pero en particular han 'caído encima' de Luz Victoria Martín García, periodista y reportera del programa 'Entre Nosotras' de Radio Televisión Canaria.

La sorpresa que le reservó el programa 'Ponte al día' a la periodista el 3 de febrero de 2023 por su condición de murguera, aficionada y admiradora de Trapaseros ha tenido recorrido dos años después.

En un comunicado remitido por la gerente de Fiestas a los representantes de las murgas en el grupo de whatsapp justifica el cambio de esta miembro del jurado de esta forma:

"En el día de hoy he tenido conocimiento de que una de las propuestas a jurado de murgas adultas, en este sentido es la propuesta que realiza Televisión Canaria, Dña. Luz, entra en conflicto de intereses al tener documentos gráficos de preferencia constatada por una de las murgas. En este sentido me veo en la obligación de avisar a la Televisión Canaria para que proponga otro candidato a jurado. Esperando que esta decisión no moleste a nadie, ni sea llevado a mayores y entendiendo siempre que se hace por el bien común del concurso".