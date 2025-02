Menos mal que ya me llegó el permiso de ocupación de la vía pública para poder descargar el contenedor de garbanzas que me preparó mi madre y el camión cisterna de vino de Ravelo que mandé a pedir. Este fin de semana empiezan los concursos en el Recinto Ferial y me temo que mi cantina se pondrá a reventar, como es habitual cuando acaban los actos.

En plena descarga apareció por aquí Epifanio El Fatiga. Tremendo cabreo llevaba el fulano, porque el fin de semana pasado su murga presentó el disfraz de este año y las críticas no fueron del todo positivas. La gente, en general, no suele acoger de buen agrado la crítica sobre lo que hacen si no es positiva, pero ese es un mal que creo que está especialmente arraigado en nuestro Carnaval.

Como ocurrió con El Fatiga, si le dices a un amigo que su grupo estuvo brillante y mereció haber ganado, tú eres una persona que sabe lo que dice, porque entiende mucho de esto; sin embargo, si cometes la osadía de ser sincero y decirle que no te gustó lo que hicieron, la respuesta puede ser que no tienes ni idea de lo que estás hablando. Por eso, cuando alguien me pregunta qué me pareció su grupo, me pienso una y otra vez qué respuesta dar teniendo en cuenta que estás hablando con alguien del Carnaval, y muchos de los componentes que participan en las distintas modalidades de los concursos de nuestra fiesta, suelen tener la piel muy fina.