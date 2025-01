"Vendo un bolic BIC y regalo bono para la final de murgas"; comienza la reventa por 150 euros

Una hora y media tardaron en agotarse los bonos del concurso de murgas adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, desde que se abrió la taquilla virtual a las 9:00, y diez minutos en que se 'activara' la reventa en redes.

"Vendo un boli BIC y regalo bono para la final de murgas de Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2025. Butaca Zona L. 150 euros". Y no es la única "oferta" que hace. También incluye otro anuncio: "Se venden 4 bolis BIC y regalo cuatro entradas final de murgas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Zona H (butaca). 100 euros cada boli BIC".

Otra de las 'gangas' (modo irónico) de la reventa. / El Día

Muchos de los aficionados ya han mostrado su indignación por esta práctica. "Deberían hacer algo", como se lamenta Guille Bonilla: “Me encantaría saber cuál es el motivo por el cuál todavía en 2025 Fiestas no ha puesto las entradas de Carnaval con nombre, apellido y DNI. Si no te identificas no entras. Punto. Ridículo año tras año”.

Las reacciones no dejaron de sucederse, a la par que la indignación. Oigres Medina dijo en Facebook: "Un aplauso al lumbreras del concejal en seguir vendiendo las entradas de esa manera para que puedan hacer las reventas desorbitadas... Un negocio redondo para los que no les gustan las murgas".

Para Ruymán Estévez, "hay una cosa que se llama oferta y demanda... Si alguien se puede permitir comprar una entrada a ese precio, ¿quiénes somos nosotros para criticarlos?. Más de uno aquí seguro que si vende su coche lo va a poner más caro de lo que vale realmente así que no seamos alarmistas que cada uno con sus cosas puede hacer y deshacer lo que quiera".

Iván González Afonso reitera la idea de Guille Bonilla: "Si fuesen entradas nominativas con nombre y apellidos y DNI se acaban estas estafas".

De forma lacónica, Aitor Ruiz Campos, excomponentes de Desbocados, cuelga en sus redes: "Necesito 4 entradas para la final- Si alguien me las vende que me avise. O 4 bonos".