Cabreo monumental en el mundo murguero con el cachondeo de la cola virtual para comprar entradas de la final

Fiestas sigue sin dar con la tecla. Cada edición del Carnaval se repiten los problemas para adquirir una entrada para la final de murgas y en esta ocasión no iba a ser diferente. Y es que el sistema elegido por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife no ha convencido nada a los aficionados al colectivo crítico: ya no es que se agoten, es que la cola virtual de espera para acceder a la compra parecía haber enloquecido.

Ya hace varias ediciones que la aplicación informática para el proceso de venta de entradas "manda" al usuario a una cola virtual, un mecanismo para evitar que la web colapse y que mantiene al comprador en una especie de sala de espera con un número asignado.

Aquel primer año ya hubo murgueros y aficionados que descubrieron un truco, ya que la web de turno permitía acceder a esta cola virtual horas antes de que se iniciara la venta. Así, durante la tarde de ayer los amantes de las murgas comenzaron, con suerte dispar, a entrar en la aplicación con la idea de que un número bajo les permitiera comprar sus entradas desde los primeros minutos.

Al final de la cola

Móviles sin actualizar y ordenadores encendidos en el mejor de los casos permitieron a los murgueros dormir algo más tranquilos... hasta que minutos antes del inicio de la venta llegó la sorpresa. La cola virtual se actualizaba sola y de tener un número bajo, los compradores se vieron relegados miles y miles de puestos.

El cabreo fue grande y los mensajes cargados de improperios y pantallazos comenzaron a recorrer grupos de WhatsApp y redes sociales. La esperanza de conseguir la ansiada localidad se disipaba y solo quedaba encomendarse a todos los santos y dioses de cada creencia.

Pero no fue el único varapalo. Quienes tuvieron suerte de acceder a la plataforma de pago les esperaba otra sorpresita: tras elegir entre entradas solo de final o bonos, el sistema se reiniciaba y volvía mandar al usuario a la cola virtual.

Otra de las 'gangas' (modo irónico) de la reventa. / El Día

Reventa

De esta manera, las dos horas en las que según el Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas (Oafar) mantuvo abierta la venta, los compradores rastreaban una y otra vez el navegador vigilando que el número de espera bajara o bien se desquiciaba intentando localizar los sitios disponibles

Y es que ese es otro de los fracasos del sistema. Mientras un usuario tramitaba la pasarela de pago, las entradas aparecían como no disponibles, dando a entender que ya no había posibilidad de compra.

A esto se añade otro motivo de enfado que ya es un clásico, la reventa de las entradas (o la oferta de una localidad a cambio del típico boli) no tardó en aparecer. "Esto hay que arreglarlo ya" o "siempre lo mismo, los que queremos ir nos quedamos fuera pero los listos compran para revender", son algunos de los mensajes de indignación que una vez más hicieron los aficionados al concurso de murgas.

Al final, según confirma Fiestas, todas las entradas puestas a la venta están agotadas, si bien hay que tener en cuenta que desde la conocida como Comisión se reserva una localidad para cada uno de los componentes de las murgas (previo pago).