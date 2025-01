Agotadas en dos horas las entradas de la final de murgas del Carnaval de Santa Cruz: no quedan ni bonos

Bastaron dos horas para que se agotaran las entradas de la final de murgas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2025, treinta minutos después de que volaran los bonos murgueros.

La apuesta de la organización por ampliar el aforo en casi 1.500 localidades, hasta un total de 7.000, hizo que se retrasara media la venta de todas las localidades pero pone de manifiesto la excelente salud de las murgas dada la alta demanda e interés que suscita esta modalidad.

El concejal de Fiestas de Santa Cruz de Tenerife, Javier Caraballero, confirma que una hora y media después de abrirse la taquilla virtual de los concursos del Carnaval 2025 se han agotado los bonos que garantiza una asistencia de 1.200 personas tanto a las tres fases como a la final del certamen de murgas adultas; ahora solo restan entradas sueltas.

La ampliación del aforo, con la nueva disposición del escenario en el interior del recinto ferial, ha permitido ofertar trescientos bonos murgueros más que en la pasada edición.

Una hora después de que se activara el sistema virtual de venta de entradas se agotaron las mil localidades del lateral de pie derecho de la final de murgas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2025 y continuaba la venta, tal vez por las constantes actualizaciones del sistema, que reasignaba el orden de la cola, algunos se caían al ir a comprar o a la ampliación del aforo, que este año ofrece un total de 7.000 entradas para la final de murgas y comparsas y 6.500, de media, para el resto de concursos.

La cola para la venta de entradas comenzó ya menos desde las 18:30 horas horas del martes 28 de enero. Se celebraba aún la recepción que brindó el alcalde de Santa Cruz a las 34 candidatas a reinas del Carnaval y ya decenas de personas colgaban sus pantallazos en redes sociales para mostrar que estaban en 'lista de espera' a doce horas para que abriera la taquilla virtual. A las 22:00 horas Tery Martín publicó publicó que se le había asignado el número 2.952. Y no se había activado la web oficial.

La inquietud alimentó el enfado. A 7:40 horas de este miércoles 29 de enero se conectó por primera vez David García y el sistema de venta de entradas por internet le asignó el número 1.104. “O se equivocaron de año o la página está mal”, comentó a veinte minutos del horario previsto para iniciar la venta de entradas. En la portada, Lucía Febles mostraba el pantallado en el que se leía “Carnaval 2024. 29 enero 09:00”.

Se incrementa la tensión. Pasan los minutos. “No me deja entrada”, se lamenta Lucía. “Me niego a esta mierda”, apunta Daniel, que se echa manos a la cabeza: “Me volvió a meter en el 7.000” a diez minutos de que se abriera la taquilla virtual.

A las 9:00 horas, Tery Martín cuelga en Facebook. “Increíble”, y en el pantallazo se lee: “Usted está en el número 5.146”, con la recomendación añadida de... “no navegue fuera de esta página y no recargue esta web”. Y un... “gracias por su paciencia”, que trae al recuerdo la eterna sonrisa del concejal de Fiestas, Javier Caraballero, hasta en la pantalla del dispositivo. “Espero que sean altas las multas a las reventas”... a las 9:20 horas.

Antes de la venta de entradas, el responsable de la organización explicó que la noche del martes al miércoles estaban haciendo pruebas en la página “y ya estaban detectando bots que pretendían entrar”.

A las 9:20 horas enfado monumental de Juanjo. Se había logrado conectar a las 9:00 horas, cuando el sistema le asignó el número 1.242 con la leyenda: “Está en una cola virtual”. De pronto... se actualiza y se 'refresca' la espera para pasar al ¡10.461! a las 9:28 horas, cuando lo echó para volver a empezar, que diría José Luis Garci. Imagínese el lector la cara del usuario más analógico que virtual que ve cómo en la taquilla le adelantan a la vez nueve mil personas...

A las 9:31 horas escribe Javier Suárez Plata. “¿Qué coño está pasando con las entradas? Las chicas en la cola virtual desde ayer y no han conseguido ninguna entrada!”.

Dos incondicionales de la fiesta compartían grupo de whatsapp. “Acojonante: me saltó para comprar y me tiró fuera”. Otro, “a mis hijos también”. “Les dejó elegir cuatro bonos a los dos y al intentar elegir sitio los echa fuera”.

Jocelyn estaba en el 300 desde la tarde del martes y por la mañana... el 6.000. “No han podido comprar ni una sola entrada las 96 chicas de la murga”. “La gente está que trina, y con razón”, se lamenta Javier Suárez.

María “canta victoria” a las 9:38 horas. “Yo tengo cuatro” entradas sueltas.

Casi emocionado, Nicolás Vizoso manda pantallazo de entrada de la primera fase de murgas adultas: “Por fin. Después de dos años” volverá a ver el concurso en directo. Eso sí, admite que el proceso de compra de entradas ha sido “estresante”, reconoce haciéndose eco de la experiencia de su esposa, Raquel, que se ha encargado de la gestión. “Fuimos directo a los bonos, porque la final, imposible”. Y adquirió dos.

“Esuvo en cola virtual desde las 8:50 horas. Tenía 1.228 delante. Las consiguió a las 9:27 y fue directa a los bonos”. Así de simple y con éxito, explica Vizoso.

Como si de un envite con miles de jugadores se tratara, Daniel sigue la cuenta atrás en la pasarela. A las 9:28 horas, el número 4.825; un minuto después, 4.325; a las nueve y media, 3.325, y tres minutos después, 1.025...

En Facebook, Guille Bonilla: “Me encantaría saber cuál es el motivo por el cuál todavía en 2025 Fiestas no ha puesto las entradas de Carnaval con nombre, apellido y DNI. Si no te identificas no entras. Punto. Ridículo año tras año”.

A las 9:30 Tery Martín apunta: “Quedan bonos”.

El concejal de Fiestas llama al responsable informático del organismo autónomo. Comunica.

Daniel García tira la toalla a las 9:51 horas. “Nada, desistí”, después de haber llegado veinte mintuos antes hasta el puesto mil. El sistema “se me quedó pescando”.

Otra incondicional del Carnaval, Mariola Gonzalez, dice en el Facebook a las 9:50 horas. “Aquí sigo. 2 veces dentro comprando... dos veces que me echa fuera... ahora mismo en una cola de más de 9.700. Para todo hay una primera vez y este año me tocó.

Ogies Medina pide también en redes sociales a las 9:55 horas: “que vuelvan a poner las entradas a la venta en taquilla. Llevaba conectado desde las 7:00 de la mañana esperando a que pusieran las entradas a la venta y oh! Qué casualidad la ponen a las 8:59 y logro entrar y ¿qué pasa? Me salta que estoy en cola que hay 3.047 personas delante. Media hora más tarde se me abre para acceder a comprar las entradas y qué vuelve a suceder, que están todas agotadas. Es una puta broma”.

A diez minutos para las diez... amigos de Nico le pasan pantallado. Están en la cola virtual con el número 12.040.

El concejal de Fiestas asegura que a esa hora “se siguen vendiendo entradas aún”. A las diez: “ahora solo se ha agotado un lateral de pie” derecho de la final de murgas; “de lo demás sigue”. “Yo llegué a comprar”, reconoce Caraballero. Cuando se plantea que muchas personas se quejan de que el sistema 'los tira' cuando están en la cola, recomienda: “si te pasa eso, refresca y te devuelve a donde estabas. Hay una burrada de miles de personas intentando entrar”.

A las diez de la mañana algunos dicen que la final de murgas está vendida. Caraballero asegura que solo el lateral de pie.

A las 10:20 horas en X dice Foche Hernández: "Lo de la cola virtual, no conseguir entradas para la final de murgas, ya es igual de tradicional que bailar con las orquestas, que comerse un perrito caliente o una papona... ¡Huele a Carnaval!". Y adjunta pantallazo. "Está en una cola virtual". "Usted está el número 3.382 en la cola virtual".

A las diez y media, resignado, Daniel García pregunta. "Las entradas de la gala de la reina son el jueves? A ver si cojo algo"...

"Mi hermana consiguió comprar para las comparsas; otros años le ha costado también", asegura Nicolás Vizoso.

Lucía Febles explica: "Yo después intente comprar pa festival coreográfico y se me colgó. Ya no me dejaba entrar en nada".

El director de Mamelucos admite que él no tuvo ningún problema para comprar sus entradas; "yo ya daba por hecho que la cola de anoche era mentira...". "Puse la alarma a las 8.55 ... entre y compre 4 bonos y 8 entradas de la final".

Esta fue la experiencia de Jonay Regalado: "Desde antes de las 9 en cola y el resumen es que no he podido comprar ni bono, ni entrada. Deberían de arreglar eso, no es posible que se seleccionen las entradas y te den como ocupadas o que no hay stock, o que hay errores y vuelta a empezar el proceso de compra. Y además veo que no soy el único al que le pasó…".

En el caso de Jonathan Pages, su gozo en un pozo. "Entré a las 9:00 en punto. Me puso en el 849 y cuando iba en el 89 me metió y me dejó seleccionar bono... pero no me dejó terminar el proceso. Y ya luego nunca más pude entrar. Lo peor es esto", y adjunta a las 10:50 horas, cuando se supone que aún sigue la venta de entradas sueltas para el concurso de murgas un pantallazo con el inicio de la reventa: "bolic bic más bono de murgas. 150 euros".