Puerto de la Cruz traslada la elección del rey de Carnaval a invierno

Con el mismo dinero hacer un Carnaval cercano, donde todos se sientan protagonistas y puedan mostrar su trabajo. Ése es el reto que ha asumido el nuevo concejal de Fiestas de Puerto de la Cruz, Luis Javier González, desde que asumió el cargo a raíz de la moción de censura que el pasado 16 de agosto arrebató el bastón de mando al socialista Marco González en favor del popular Leopoldo Afonso.

Al frente de la organización de las carnestolendas portuenses, un murguero conocedor de la fiesta portuense y en general, Luis Javier González, quien durante veintiocho años participó como director de la formación crítica local Puertopotras –hasta 2014 más otra edición–; de ahí su celo por poner en valor la programación portuense que se ha topado con una rémora presupuestaria, no sólo por los 300.000 euros para gestionar toda la oferta sino, en particular, por las contrataciones que se hicieron en el pasado y que están pendientes aún de satisfacer hasta la fecha.

La deuda con la docena de grupos del Carnaval portuense, y también foráneos, es tal que no han cobrado las retribuciones comprometidas desde 2022.

«No voy a prometer lo que no pueda cumplir», es otra de las premisas de Luis Javier González, que se ha atrevido a introducir cambios en el programa de actos y no limitarse a una fotocopia de lo anterior.

Cuatro galas en dos semanas

El concejal de Fiestas confirma la celebración de cuatro galas en dos semanas, después de que arranque el Carnaval portuense el sábado 15 de febrero –al día siguiente de la final de murgas de Santa Cruz y coincidiendo con el concurso de agrupaciones musicales–. Ese día se celebrará el pregón y la presentación de las candidatas adultas, infantiles, mayores y del rey de la fiesta.

El pregón de la fiesta y la presentación de las aspirantes tendrá lugar en la Casa de la Aduana y las cuatro gala, en el recinto festivo que se habilita en la zona portuaria.

Antes de que finalice esta semana, Luis Javier González está pendiente de la contratación del director artístico, decisivo para saber la oferta que plantea de cara a decidir el nombre del pregonero que dará el pistoletazo de salida a la programación carnavalera.

La primera gala de elección de una soberana del Carnaval de Puerto 2025 se desarrollará el jueves 20 de febrero, justo al día siguiente de la proclamación de la reina de los mayores de la capital. En Puerto de la Cruz tendrá lugar la proclamación de la Gran Dama. El domingo 23 toca el turno a la cantera, que protagonizará el espectáculo infantil, mientras que el martes 25 de febrero se celebra por primera vez en invierno la elección del rey del Carnaval.

La celebración de esta cita es un compromiso que adquirió el pasado verano el concejal de Fiestas cuando, nada más llegar al cargo, advirtió la falta de liquidez y acordó el aplazamiento a invierno. Si funciona, como se prevé, se mantendrá en febrero. Por ello, la organización portuense desplazará a la convocatoria del Carnaval de Verano la gala de transformismo, ante la imposibilidad de asumir cinco espectáculos de esta proyección artístico con garantías.

La cuarta gala corresponde a la soberana absoluta de las fiestas portuense, que como marca la tradición tendrá lugar al día siguiente del espectáculo de Santa Cruz, el jueves 27 de febrero

Asuntos por resolver

Otro reto por resolver es garantizar la participación de candidatas adultas y de mayores. En la actualidad la organización del Carnaval portuense cuenta con siete aspirantes al título de rey y cuatro niños. Sin embargo, el debe se encuentra en las elecciones de la soberana adulta y de la Gran Dama, donde solo se han inscrito dos presentadores en cada modalidad, lo que ha llevado al concejal a volver a abrir el plazo respetando los ya registrados.

La falta de diseñadores, o sea de candidatas, obedece, de nuevo, a un problema económico que hereda el nuevo equipo de gobierno. Los creadores no han cobrado el dinero comprometido de años anteriores –mil euros que prometió Fiestas por aspirante– y a esto se suma que el nuevo concejal ha anunciado que no mantendrá la aportación municipal por traje, o sea mil euros, a quien participe. Por este motivo la mayoría de los creadores de los trajes han tomado la decisión de no concurrir, si bien Luis Javier González confía en un cambio de opinión.

Novedades en la programación

Meses después de tomar posesión como concejal de Fiestas portuense, Luis Javier González incorpora dos cambios en la programación para poner en valor a los grupos y las actuaciones. El primero afectará a la Cabalgata anunciadora, que cambia de recorrido y se desarrollará en el entorno de la plaza de El Charco y la calle San Felipe, para que los colectivos puedan mostrar su trabajo al público que se concentrará en esa zona. La segunda novedad, ‘Entremurgas’, que persigue que los colectivos canten a pie de calle, al estilo de las agrupaciones ilegales gaditanas, en un cuerpo a cuerpo con los amantes de la fiesta.

El responsable de la organización portuense agradece la colaboración y predisposición de todos los implicados para sacar adelante el Carnaval 2025 y sentencia: «no somos competencia de Santa Cruz, somos complementarios».