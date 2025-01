Bella Mariana espera que Fiestas abra el cupo de comparsas para concursar

El Cine Viejo de Candelaria acoge la noche de este viernes 24 de enero la puesta de largo de la comparsa Bella Mariana que se constituyó oficialmente en junio de 2024 y que está en lista de espera para acceder al concurso rey de la calle porque Santa Cruz limita a diez la participación en dicho certamen, lo que ocurre con el regreso de Río Orinoco, con renovada directiva.

Lo más curioso es quién está detrás de Bella Mariana, una quincena de comparseros con una media de dos décadas saliendo en las filas de la todopoderosa Cariocas y que este año se tendrá que conformar, en el mejor de los casos, con desfilar sin aspiraciones a premios en desfiles como el Ritmo y Armonía del sábado 1 de marzo, además de la Cabalgata anunciadora (viernes 28 de febrero) o el Coso del Carnaval (martes 4 de marzo).

«Lo más coherente es que la Concejalía de Fiestas abra el cupo y permita la admisión de nuevas comparsas, y pase de diez a once, máxime si se toma en consideración el número de grupos, mucho más elevado, que existen en otras modalidades», explica Javier Salas, vicepresidente de la novel formación Bella Mariana.

Javier Salas –hermano de Jose Cachete, codirector de percusión de Cariocas– militó en el colectivo de Valleseco durante ¡47 años!, donde comenzó de la mano de sus padres y salió junto a sus hermanos, tríos, primos –en su mayoría vecinos, como él, de Valleseco–; ahí conoció a su esposa y nacieron sus dos hijos... Hasta que el año pasado, al término del Carnaval –en Los Cristianos– decidió emprender una nueva andadura.

Inicialmente no pensaba salir. «No me hallaba en otra comparsa», responde cuando se le pregunta sobre por qué fundar otro grupo nuevo en vez de incorporarse a alguno de los ya existentes. Luego compartió el gusanillo con una quincena de compañeros que decidieron formar un grupo para disfrutar de la amistad y seguir tocando, «que es lo que nos gusta». Y así tomó cuerpo Bella Mariana. Dado que la mayoría de la veintena de fundadores era de Candelaria, solicitaron ayuda al Ayuntamiento y encontraron el respaldo de esta corporación que les facilitó un local debajo de la plaza del pueblo de Igueste de Candelaria, un respaldo para que en junio de 2024 se dieran de alta oficialmente.

«Queremos plasmar lo que hemos aprendido y nos gusta en nuestra propia comparsa», resume a modo de objetivo Javier Salas, un objetivo que comparten fundadores como Pedro, Germán, Santi, Santiago,Haridiam, Sayara... Y lo hace desde el respeto de la comparsa en la que militó, Cariocas, a la que considera «la comparsa puntera». Pero Bella Mariana no se arruga y pide una oportunidad: que abran el cupo. «Cabe la posibilidad de esperar a que algunas de las participantes cause baja y que no salga otra en Santa Cruz, que tendría preferencia», añade el vicepresidente, que rechaza esa vía, aunque es posible, porque «no quiero que nadie deje de salir; planteo sumar, no restar».

Comparsa Bella Mariana / Andrés Gutiérrez

Bella Mariana ya cuenta con un grupo de treinta bailarines, de ellos dos chicos, y más de una veintena en la percusión. «Tenemos un número para poder concursar», después de reconocer que desde que se pusieron en marcha se ha acoplado gente de otras comparsas. «Estamos haciendo las cosas con coherencia; somos poquitos pero vamos muy bien». A falta de desarrollar la parte del coro, Lucas Darias, excomponente de Cariocas, toma la alternativa como coreógrafo, mientras su primera fantasía oficial –prepararon una para actuaciones– lleva la firma de Gustavo Benítez, y todo bajo la presidencia de Germán Suárez.

«Estamos al 80% para entrar en un concurso y tenemos ya nivel por encima de media tabla», cuenta Javier Salas, que confía en que Santa Cruz abra el cupo y le dé una oportunidad.