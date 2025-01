El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, 'corazón' durante cuatro horas de la Fitur de Madrid

El Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío, en Madrid, acogió desde las ocho de la tarde-noche de este miércoles y durante cuatro horas la fiesta del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife organizada por el Organismo Autónomo de Fiestas, con su concejal Javier Caraballero al frente, que presidió la reina de las carnestolendas 2024, Corina Mrazek, así como sus cuatro damas de honor, la comparsa Bahía Bahitiare, ganadora del primer premio de Presentación y accésit de Ritmo y Armonía de la pasada edición, así como la orquesta Maquinaria Band que recreó los sonidos del Carnaval de Día... o de las noches de Carnaval.

Durante la velada, la formación musical recreó bandas sonoras de la fiesta. Desde Juan Luis Guerra, de 'La Bilirrubina', a 'Valió la pena', de Marc Anthony; 'Vivir así es morir de amor', de Nathy Peluso; 'Pegao', de Camilo; 'La fiesta', de Pedro Capó; 'Juliana', de Dark Latin Groove (DLG); 'Si antes te hubiera conocido', de Karol G, o un poupurrí de Elvis Crespo, con bis incluido, amenizaron la celebración que protagonizó la embajada carnavalera, con la reina Corina al frente.

La organización chicharrera no gastó palabras, sino canciones, en la exhibición de bandas sonoras donde Maquinaria Band "subió" la bilirrubina para demotrar al público que valió la pena vivir así, porque es morir de amor, en una gran noche, y hacerlo pegado en la fiesta, como Juliana. Todo tiene su hora, porque si antes no te hubiera conocido, volaré en noches de fantasía... Y si no, que se lo pregunten a Elvis Crespo...

Desde las ocho a las nueve, horario peninsular, música en directo de Carnaval en el teatro Príncipe Pío de Moncloa/Aravaca, para dar paso a una obertura de menos de quince minutos, dirigida por Paula Álvarez con la producción de Yeray Piñero, en la que la comparsa ganadora del primer premio de Presentación, Bahía Bahitiare, de Zara Davinia Díaz, lo dio todo en un mano a mano con la orquesta al ritmo del himno de la fiesta: 'Santa Cruz en Carnaval'.

La reina del Carnaval 2024, junto al concejal de Fiestas y el viceconsejero de Presidencia del Gobierno canario, entre otros. / El Día

Los invitados previamente disfrutaron del 'photo call' instalado a la entrada, donde pudieron inmortalizar su presencia en la fiesta junto a la reina y su corte de honor que acudieron con el traje de cuerpo y los tocados de sus fantasías. Y como colofón, por si todavía no había suficiente pasión de Carnaval, más bandas sonoras, como una marejada en medio de la travesía a un archipiélago donde vivo solo... porque la vida es un Carnaval.

Dos de los componentes de expedición del Carnaval de Santa Cruz en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. / El Día

La fiesta de Carnaval, a la que se entregó el centenar de embajadores que posaron con los invitados, fue un adelanto de la próxima edición en la que el concejal Javier Caraballero estuvo acompañado por el viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias y antecesor en el cargo, Alfonso Cabello.

El concejal de Fiestas, Javier Caraballero, entre miembros de la expedición carnavalera. / El Día

El Carnaval 2025 arrancará el viernes, día 31 de enero, con la gala inaugural del Carnaval, al que seguirán las galas y concursos hasta el 27 de febrero. Un día más tarde, el 28 de febrero, se celebrará la Cabalgata Anunciadora, que dará paso a la celebración de las carnestolendas en la calle bajo el calendario habitual de bailes, con dos Carnavales de Día entre los que destaca en la segunda jornada, el sábado 8 de marzo, las actuaciones de Wilfrido Vargas y Ráfaga... más otros tres artistas internacionales pendientes de desvelar aún.

Actuación de Bahía Bahitaire en el Teatro Príncipe Pío, en Madrid. / El Día

Cuatro horas en las que el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife fue el corazón de la Fitur en Madrid.