Daniel Pages: «Los diseñadores deberíamos confiar más en los directores»

Un año y medio después de que recibiera la llamada del concejal de Fiestas, Javier Caraballero, para plantearle entrar a formar parte de la dirección artística, Daniel Pages desvela cómo ocurrió. «La verdad no me lo esperaba. Me citó a una reunión en el verano del año pasado». «Pensaba que me iba a tantear porque estaba hablando con varios diseñadores cuando se habló de la limitación en las fantasías. El encuentro comenzó así pero al final terminó ofreciéndome que accediera al equipo artístico. De entrada dije que no, sobre la marcha, en la misma reunión», cuenta Pages. «Después me convenció». En un nuevo encuentro Javier Caraballero puso a prueba sus dotes de persuasión y le transmitió seguridad al propio Pages sobre su estreno como director artístico. «Primero, me inspiró confianza su apuesta y en particular porque me explicó que se había reunido con concejales de Fiestas de otras ediciones y habían planteado la posibilidad de depositar la confianza en mi, entonces me plantee que igual no era una equivocación de quien se estrena en el puesto sino que era una posibilidad más meditada». «Llamé a mis padre y me dijeron que sí, y acepté. Ellos siempre me apoyaron con las reinas». | H. G.