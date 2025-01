Jep Meléndez, director artístico: "Quiero hacer algo totalmente diferente en la gala del Carnaval"

Se reconoce preocupado en su segundo año al frente de la dirección artística de la gala inaugural que se celebra el viernes 31 de enero y la elección de la reina del miércoles 26 de febrero. Jep Meléndez está inmerso ya de lleno en los preparativos de cara a la nueva edición con las reuniones que comenzó este jueves 9 de enero con murgas, agrupaciones musicales y comparsas, y que dará paso al encuentro con las rondallas y diseñadores hoy viernes día 10.

Cambios

«La gala que se quiere hacer no la decido yo solo, sino que es la suma de las opiniones y sugerencias que se aportan entre grupos, Fiestas y la dirección artística», hace constar, para apostillar: «Quiero hacer algo totalmente diferente al año pasado porque en los espectáculos me gusta hacer cambios», avanza Meléndez.

En la práctica, el director artístico de la inauguración y la elección de la reina sorpresa si ceñir el motivo del Carnaval, África, a la obertura o mantenerlo durante el desarrollo del acto. Lo que sí tiene claro es que el arranque del espectáculo versará sobre el África negra como concepto artístico que admite que ya tiene avanzado.

Un artista latino

Con independencia del motivo que preside la nueva edición del Carnaval, Meléndez asegura que se trabaja en cerrar la contratación de un artista latino para la gala de la reina porque tiene claro que un cantante africano no aportaría el brillo de la actuación que demanda el público. «No hay un modelo africano que se adapte a lo que queremos». «Hay artistas africanos que hacen música latina pero igual no son conocidos o no van a funcionar a nivel público», precisa.

Formato de grupos

En la reunión con los grupos, Jep Meléndez plantea cambios en la participación de las comparsas en la gala, tal vez con un número conjunto de las ganadoras, otra actuación conjunta de toda la modalidad y la participación en un ballet que arrope al cantante internacional.

También a agrupaciones musicales y rondallas se les plantea una actuación conjunta, mientras que con las murgas quiere escuchar su opinión y plantear que actúe la ganadora en la elección de la reina.

El reto del escenario

El director de la gala admite que recuperar el anterior emplazamiento del escenario en el recinto ferial –instalado a lo largo, de la Refinería a CajaSiete– es un pulso entre el arrope teatral que garantiza la caja negra –que se va a intentar mantener en la distribución que se recupera, precisa– y ganar aforo en favor del público. «Para mi un escenario tan ancho a veces puede ser una trampa», si bien destaca que se gana con la ubicación de este año en el diálogo directo con el espectador. «A nivel escénico funciona mejor con el emplazamiento del año pasado; para el público, con la distribución de esta edición».

La duración ideal de la gala

«¿Mi gala ideal?, que dure dos horas; lo ideal es coronar la reina el miércoles y no el jueves», y con la boca chica desliza: «voy a intentar acercarme a las dos horas».

El director artístico advierte de que es consciente, y teme, cómo transcurra la gala y de que no surja ningún imprevisto técnico.

Más peso al voto del público

Aunque la decisión no le corresponde, Meléndez se muestra a favor de dar peso al voto del público en la elección de la reina, como propuso el concejal y lo desestimaron los diseñadores. Considera que aportaría más emoción a la gala, para poner de ejemplo la experiencia en otros espectáculos donde se da peso a la valoración popular hasta el punto de resultar decisiva en la elección final de la soberana.

Carnaval con fecha fija

Al igual que el concejal de Fiestas, es partidario de mantener las carnestolendas en una fecha fija para evitar las carreras de 2023 para desmontar el PIT en el recinto e iniciar la instalación del decorado.