El concejal de Fiestas del Carnaval chicharrero: "No soy partidario de ayudar en Las Palmas"

Javier Caraballero puede presumir de haber sido cocinero antes que fraile. Diseñador y ganador del título de la reina infantil del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2012 y escenógrafo de tres decorados para las galas y concursos celebrados en el recinto ferial (El Caribe, en 2017; La Fantasía, en 2018, y Profundidades Marinas, en 2019), presume de conocer las entretelas de las carnestolendas, lo que admite que le vale no solo el respeto sino en particular el cariño de los integrantes de la fiesta. «Una cosa es ir a visitar a los grupos tres días antes; pero yo soy de los que siempre he estado, como un miembro más». La clave de su éxito es que «soy trasparente con los grupos. Soy el mismo cuando diseñaba reinas, cuando estaba en la producción o ahora como concejal. Mis palabras son las mismas».

Respecto a la colaboración de letristas y montadores de Tenerife con formaciones de Las Palmas, no es especialmente partidario» de estas ayudas porque «hay cosas que pertenecen a la idiosincracia de un sitio que nacen y se arraigan y cuando lo intentas llevar a otro lugar no funcionan». «Nosotros los enseñamos y gracias a eso retomaron la fiesta en la capital grancanaria. Otro ejemplo, los Indianos de Santa Cruz de La Palma. Fin». Del Carnaval de Santa Cruz, «puedes pagar lo que quieras pero no puedes crear algo que no se compra ni se vende porque se hace con el sentimiento chicharrero».