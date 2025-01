Faltan 24 días para que arranque el Carnaval con más aforo en el recinto ferial

El viernes 31 de enero, dentro de 24 días, arranca el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2025, en la segunda edición que dirige como concejal de Fiestas Javier Caraballero y que da respuesta a algunas demandas y compromisos de su estreno. El principal, la ampliación de la capacidad del recinto ferial para atender la demanda de localidades por parte del público.

1.500 localidades más por acto

El Centro de Ferias y Congresos de la capital tinerfeña recupera la disposición de la escenografía a lo largo de la nave central –de refinería a CajaSiete–, lo que permite incrementar el aforo, atendiendo a una queja de los últimos años. Así, de las 5.200 localidades de la final de murgas se pasará a 7.000, al igual que en el concurso de comparsas sobre escenario. También se incrementa la oferta de plazas del concurso coreográfico, que pasa de 4.700 a 6.000, mientras que la gala de elección de la reina también aumenta la capacidad para público, al incrementar de 4.300 a 6.000 sillas y gradas.

Venta de entradas

Se van los Reyes Magos y llegan las reinas, pero del Carnaval, y con ello surge la duda para los incondicionales. ¿Cuándo se ponen a la venta las entradas de los concursos?. El concejal de Fiestas, Javier Caraballero, intentó que sirvieran de presente para Sus Majestades de Oriente, pero se impuso la burocracia administrativa.

Con los Reyes de regreso a casa, Caraballero confía en sacarlas a la venta después del 20 de enero, a una semana de la inauguración y casi dos del inicio de los concursos del Carnaval que se dedica a África.

Murgas infantiles gratis

Con la sonrisa siempre como tarjeta de presentación y el entente cordial como seña de identidad, Caraballero no ha levantado ampolla, si bien eso no significa que no haya tomado decisiones; eso sí, aunque no son consensuadas –escucha pero luego asume él la decisión, le gusta gestionar–, las murgas infantiles reciben un nuevo espaldarazo desde la organización. El año pasado fue colocarlas al inicio de la Cabalgata anunciadora. En esta edición, el concurso de la cantera será de entrada gratuita. A cada una de las quince formaciones se les entregará las correspondientes localidades y el resto del papel se pondrá a disposición del público en la taquilla del recinto ferial los días 7 y 8 de febrero hasta agotar las entradas. El objetivo que se ha trazado Javier Caraballero: «quiero que los niños, cuando se bajen del escenario, le digan a sus padres que quieren repetir el próximo año por lo bien que se lo han pasado con un recinto ferial lleno de público». Ahora solo falta implementar la final infantil, como ocurriera con las murgas de la cantera en 2003 y 2004.

El consenso de carrozas y coches engalanados

Uno de los concursos más antiguos del Carnaval, el de vehículos con disfraz, es una buena muestra del entendimiento que caracteriza al concejal de Fiestas con los participantes. En la última reunión estableció que el año 2028 será el punto de inflexión para continuar participando con plataformas móviles en precario, y a partir de ahí las dos modalidades se comprometen a reinventarse. Y hasta recibió las gracias por esta decisión que ha sido una de las papas calientes de los concejales desde la época de José Carlos Acha, por la misión casi imposible que supone seguir combinando seguridad y desfile en cosos y cabalgatas.

Un carnaval muy latino

Decían las orquestas internacionales que el Carnaval de Tenerife era la puesta de entrada a los escenarios europeos. Bajo esa premisa la plaza de España acogió los populares bailes desde mitad de la década de los años ochenta hasta que se ha diversificado la oferta musical en tres enclaves.

Fiel a la salsa y el merengue, santo y seña de los ritmos y sones latinos, el equipo de Caraballero prepara una oferta muy acorte al boom del Carnaval en la calle, para presumir precisamente de su seña de identidad, la participación del pueblo y todos disfrazados. Santa Cruz se gastará en 2025 casi la misma cantidad que Las Palmas pagará a Maluma para intentar revivir allí la calle, en pleno debate con los vecinos negacionistas de la carnestolenda de aquella ciudad.

inauguración en pleno corazón

Fiestas está inmersa en la recta final al Carnaval, con la inauguración que se celebrará el día 31 en pleno centro y, sin embargo, una nueva orientación para presumir de Santa Cruz en Carnaval.