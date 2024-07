Acuerdo unánime en Fiestas para la contratación de grupos en Carnaval

El consejo rector del extinto Organismo Autónomo de Fiestas –que en septiembre se transformará en entidad pública empresarial– logró un histórico acuerdo que marcará el devenir de la relación de la organización del Carnaval con los grupos al menos los próximos cuatro años.

El concejal del área, el nacionalista Javier Caraballero, aunó el respaldo de los representantes de los cuatros partidos presentes en el pleno, de la izquierda a la extrema derecha, para sacar adelante el «acuerdo de establecimiento del importe de los contratos a celebrar con los grupos de Carnaval de Santa Cruz en función de sus características».

Según explicó la portavoz socialista, Patricia Hernández, en la mayoría de los casos el responsable de la organización se ha limitado a poner negro sobre blanco lo que es la norma que se ha desarrollado en las últimas ediciones.

Qué regula el documento

El expediente determina qué grupos tienen derecho ser contratados por Fiestas en función a su arraigo acreditado y consolidado en todas las modalidades del Carnaval: comparsas, murgas adultas e infantiles, agrupaciones musicales, grupos coreográficos, rondallas, grupos de mayores, y los casos particulares de Los Fregolinos –heredado de la época del entonces concejal Fernando Ballesteros– y La Zarzuela.

Aunque no se hace constar en el documento, el concejal de Fiestas, tal y como se comprometió con los grupos participantes en el concurso de la Canción de la Risa, está a la espera de que regularicen su situación y se den de alta como asociaciones culturales sin ánimo de lucro para incorporarlas también en el acuerdo Caraballero que, por primera vez en los 14 años que lleva de participación esta modalidad, pasarán a tener una subvención –contratación– de mil euros, que se suma a los quinientos que desde 2019 le reconoció el Cabildo de Tenerife por su promoción en favor delCarnaval de Santa Cruz.

Grupos consolidados

Caraballero establece tres tipos de grupos dentro de los que participan en el Carnaval. Los consolidados, dependientes de asociaciones, que por su antigüedad participando tienen derechos consolidados de cara a 2025.

Luego tipifica grupos no consolidados de Santa Cruz, que tienen un 75% mínimo de componentes empadronados en la capital y a los que el concejal compromete el 20% en su primer año de participación; 40%, en el segundo; 60%, en el tercero; 80%, en el cuarto; y 100%, en el quinto.

Y por último, los grupos no consolidados, que no pertenecen a Santa Cruz, caso, por ejemplo, de las murgas que vienen del Norte. Estos tendrá que participar diez años antes de aspirar a comenzar a cobrar subvención –o ser contratados–. Será en el año once de estar en Santa Cruz de forma ininterrumpida cuando aspiren al 20%, y así sucesivamente hasta completar el lustro. En total, deberán pasar quince años para que el colectivo foráneo se beneficie de la misma aportación municipal que un grupo local.

Importe de los contratos

La cuantía del dinero que destina la organización por modalidad oscila entre las comparsas, cada una con 16.489 euros –con el 10% anunciado ya incluido en el cálculo para elCarnaval 2025–, frente a los grupos coreográficos, que por primera vez recibirán una aportación lineal, de 4.360; o sea, la misma cuantía para todos. Hasta cobraban en función del número de componente en un cálculo difícil de concretar.

La segunda modalidad mejor pagada son las rondallas, con 10.232, euros, seguida de murgas adultas, con 8.859; agrupaciones musicales, con 8.130; murgas infantiles, con 7.418 y colectivos de mayores, con 6.991. Al margen están las excepciones de Los Fregolinos, con 14.990 euros, y La Zarzuela, con 7.790, a los que Caraballero ha congelado el dinero.

El pago se realizará en dos períodos: uno por ensayos y preparativos del Carnaval, y otro, por participación en galas, concursos y desfiles de la fiesta.

Con derecho a cobrar el cien por cien de la contratación, la organización reconoce a un total de 85 grupos: diez comparsas más una infantil; veinte murgas adultas y dieciocho de niños; nueve agrupaciones musicales; catorce grupos coreográficos, ocho rondallas, tres grupos de mayores y Los Fregolinos y La Zarzuela.

Al margen de estas normas que rigen la contratación, Caraballero convocará la próxima semana a las diferentes modalidades para presentarle las bases definitivas que regirán los concursos los próximos cuatro años.