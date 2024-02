Jep Meléndez: "Mucha gente me ha dicho que por primera vez vio entera la gala de la reina del Carnaval"

Con la perspectiva del tiempo, ¿qué balance hace de la gala?

Positivo, máxime con el poco tiempo que tuvimos. Estoy muy contento con la reacción que ha habido, incluso de los mismos compañeros de televisión que han trabajado allí desde hace tres o cuatro años. Evidentemente hay cosas que se pueden mejorar, pero conseguimos lo que queríamos el equipo, que es de nueva creación.

¿Qué nota se pone?

No me pongo nota; que me la pongan los demás.

¿Ganaron las reinas al espectáculo o fue un todo?

Conjugamos todo: reinas, recinto y televisión. Hay mucha gente que no conozco de nada que me ha dicho que es la primera vez que la ve la gala entera. En televisión, aunque nos fuimos de tiempo casi media hora, funcionó bien y en el recinto, también. El equilibrio está conseguido; es nuestra primera gala y muchísimos pequeñitos detalles que se pueden mejorar y la pueden hacer más dinámica y ágil, pero para mí está bien.

¿Por qué se fue la gala en 30 minutos? ¿Desajuste de escaleta, se fue de tiempo...?

Se fue de tiempo por cosas que al final no puedes controlar tanto. La gala casi nunca puedes ensayarla con el 100% de los participantes.

¿Qué tres momentos destacaría de la gala?

La obertura con el homenaje a Celia Cruz, la actuación conjunta de las rondallas – no recuerdo haber visto palmear al público un número como éste–, el momento de Mónica Naranjo fue maravilloso o Tonny Tun Tun, que levantó al público entero desde el minuto cero. Me quedo con muchos momentos.

¿Cómo se puede hacer una obertura tan bonita y un ‘golpe de humor’ como el drag con el cetro incorporado?

Eso es una apreciación tuya porque a mucha gente le gustó y le hizo gracia. En ningún momento se pretendió ni ofender, ni que fuera de mal gusto. Tal vez no fue del agrado de dos o tres personas porque nadie me ha hecho ese comentario. Trabajamos con los humoristas y les dejamos un poquito de libertad. ¿Se podría haber evitado? Sí; ¿eso significa que la gala es un desastre? Sería tremendista. Para mí es un extremo que lo considero demasiado. A ti no te gustó y lo criticaste mucho; una opinión personal.

¿El minuto de oro de las comparsas ralentizó la gala?

Lo pactamos así. Perdimos igual un poco de ritmo ahí, es un problema por no poder hacer un ensayo real completo al cien por cien. Que seguramente viendo lo recortaríamos. Cuando trabajamos en musicales, teatro, danza, tenemos muchas opciones de repetir, repetir, repetir y ver lo que funciona y lo que no funciona, en la gala es muy complicado, pues nunca tienes 100% de participación. Es muy difícil hacer una primera gala y cuadrar todo todo todo tan bien para que te salga perfecta, pero si seguimos se intentará.

El alcalde ya da por hecho la renovación de todo el equipo artístico para 2025.

Si la intención es continuar, continuaremos, seguramente, pero tenemos que reunirnos y hablar.

¿Incluirá en la gala del próximo año la actuación en directo de la murga ganadora, con un tema?

En la reunión se pactó hacer lo que se hizo, después mucha gente, entre ellos tú, dijo sí, sí, sí, muy bien, planteas no abrir el melón de Bambones y por tu parte lo abres cuatro veces en tu artículo, lo que me parece a modo personal entre tú y yo – que si quieres, lo puedes poner– un poco, por así decirlo, doloroso. Si no hubiese sido Bambones, nada de estos habría pasado. Intenté mantener lo que pactamos en una reunión con todas las murgas y incluso hablando con gente de Bambones. Cierto es que corremos el riesgo de hacer una actuación con muchos menos recursos técnicos que tienen en el concurso y se vea desmerecida porque no tenemos técnicamente esa posibilidad, pues se tardan 15 minutos solo en el montaje.

¿Le agrada la disposición del escenario?

La disposición del escenario me gusta. Evidentemente hay un problema del aforo, pero la otra disposición (a lo largo) es mucho más complicada para todo. Tal vez se podría rodar un poquito el escenario, aunque se pierde backstage y nos limita mucho con el acceso desde la pirámide.

¿Qué tal funcionó la escenografía?

Con Nareme hemos ido trabajando conjuntamente, hemos hablado de cosas que haríamos si pudiéramos repetir y cómo las haríamos. Somos un equipo nuevo y muchos nos hemos conocido este año. Me parece estupendo que podamos volver a trabajar juntos.

¿Qué opinión le merece África como motivo para el Carnaval?

Me encanta. Me gusta mucho la percusión africana, el ritmo, no en balde mi especialidad son los bailes percusivos, la danza percusiva. Hay que buscar cómo darle sentido y relacionarlo con el Carnaval. No te voy a negar que no hemos pensado en algunas cosas para 2025. Grecia también tenía su encanto y Japón, con muchísimos recursos y muy tecnológicos, muy diferente.

Y tendrá tres semanas más para afrontar los preparativos.

Dirigir el primer año y que lo sepas a principios de septiembre, y que el Carnaval empiece once días más tarde de Reyes, ha sido muy difícil. Hubiese firmado este resultado antes de empezar el espectáculo. El próximo año, con más tiempo, todo sea mucho más fácil. Hemos trabajado maravillosamente con Dani Pages, con el guionista Abraham Gómez, con el coreógrafo Juan Manzano, con el director musical Germán Arias, con Tinguaro... Algunos hemos trabajado juntos desde el 2017. Es el primer año para todo el equipo y estoy feliz y encantado de haber trabajado con cada una de las personas. De cara al segundo va a ser todo mucho más fácil.