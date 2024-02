El vídeo del Carnaval de Santa Cruz que indigna a las redes: un perro asustado durante horas mientras su dueña baila

Ayer en el carnaval de Tenerife a media noche unos amigos y yo vimos a este pobre perrito en medio de mucha gente y mucho ruido, la dueña se dedicaba a bailar, muchas personas se acercaban a decir que se lo llevará a casa, que por que había traído al pobre animal, pero muchas ignoraban la situación y solo decían "que mono", "que lindo perrito", ignorando que el pobre animal estaba asustado, en el video se puede ver como estaba asustado mientra que la dueña bailaba y lo tenía suelto sin tomar la correa. En muchas ocasiones casi pisan al perrito por la cantidad de gente que pasaba. Una amiga y yo indignadas fuimos con un policía para comentarle sobre la situación y lo único que el policía nos dijo fue que no podían hacer nada, que el animal estaba con su dueña, preguntamos si se podría hacer algo, y solo nos dijo que si el perrito continuaba asustado se tendría que levantar una denuncia. Tiempo después cuando regresamos la dueña y el perrito ya no estaban, no sabemos que paso con el perrito y la dueña, lo único que esperamos es que el esté bien y que esta situacion no se repita ni con el, ni con otras mascotas. Me gustaría que muchas personas entrarán en razón, este tipo de lugares no son aptos para estos animales, los cuales sufren con los ruidos altos. Por otro lado me gustaría decir que me parece indignante que los policías no actuarán ante esta situación, por que exponer a una mascota a este tipo de ruido genera estrés y a eso se le concidera maltrato animal. Como seres humanos hay que ser conscientes,las mascotas también necesitan protección y seguridad, necesitan que los protejan y que hayan personas que validen sus derechos, que las autoridades respondan a este tipo de situaciones, ya ellos tienen los mismos derechos como seres vivos,y no solo decir que al estar con su dueño no pueden hacer nada,eso no garantiza que el animal este bien o cómodo en ese tipo de ambiente. Como persona que tiene mascotas a las que amo y cuido con todo mi corazón no expondría a mis mascotas a este tipo de situación,solo pido que cuidemos de estos seres que vienen a este mundo a cuidarnos y darnos amor. #tenerife#carnaval#perro#parati#fypシ #fyp#perritos#mascotas#viral