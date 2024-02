Javier Caraballero: «Estoy muy feliz porque ha salido todo bien en un Carnaval con poco tiempo para trabajar»

¿Es igual diseñar trajes de reina que dirigir la organización del Carnaval de Santa Cruz?

No es lo mismo. Es infinitamente más complicado dirigir la organización del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife que hacer un traje de reina. Principalmente porque tienes toda la responsabilidad de una fiesta sobre tus espaldas, con un montón de equipos que se dejan la piel para que todo salga bien, pero evidentemente es el concejal el que tiene toda la responsabilidad.

¿Qué sensación le deja su estreno en el cargo?

Ahora muy feliz, muy feliz porque es un Carnaval que ha sido además especialmente complicado por la premura en las fechas porque empezó sólo seis días después de la llegada de los Reyes Magos con muy poco tiempo de margen para trabajar y sin embargo ha salido todo muy muy bien. El balance es infinitamente positivo: toda la parte de los concursos y las galas ha salido muy bien, ha habido muchísima calidad. El Carnaval en la calle ha sido una grandísima explosión de gente, de participación multitudinaria, de esas que solo pasan en un Carnaval.

¿El momento más difícil en su estreno en Fiestas?

Las situaciones más complicadas probablemente sean las administrativas, porque los tiempos de la administración no favorecen el trabajo que desarrolla una entidad como la que organiza el Carnaval de Santa Cruz. Y luego algunas situaciones más complicadas con respecto a la meteorología, como la lluvia el día de la Cabalgata.

¿Satisfecho con Nareme Melián como escenógrafo?

Estoy contentísimo con Nareme; ha hecho uno de los mejores escenarios que se han instalado en el recinto ferial y con todas las vicisitudes que surgieron por el camino, con ese contrato, esa licitación que quedaba desierta, con muy poco tiempo para construir el escenario. El resultado fue muy bueno.

¿Estará en el Carnaval 2025?

La intención es que sí.

¿Lo mismo vale para Jep Meléndez y Daniel Pages?

Sí, si fuera por mí, renovaría y contrataría a los mismos directores porque han hecho un trabajo muy bueno, además con la complicación de ser el primer año que tenían esta responsabilidad tan importante; han superado con nota el trabajo encargado.

¿Pages se ha ganado dirigir la gala adulta?

Este año Dani trabajó en la gala de los mayores y la infantil y Jep Meléndez con la inaugural. Puede existir la posibilidad de que los dos dirigieran los cuatro espectáculos. En el fondo los dos han hecho muy buen equipo.

¿Qué tal el regreso al modelo de dos canciones en las murgas infantiles?

Muy bien. Las murgas infantiles han ganado con los dos temas, creo que la calidad ha sido infinitamente superior al único tema que hicieron el pasado año y creo que han vuelto para quedarse.

Grupos coreográficos.

Ha funcionado muy bien el concurso; era justo y necesario hacer un concurso no solo de disfraz sino de interpretación, y probablemente haya que seguir revisando las bases porque se estrenaban este año y hay que seguir haciendo correcciones en cuanto a las modalidades de concurso.

Murga adultas, dos temas en fases y dos en final.

Por supuesto que repetiremos el mismo formato en 2025. En la final de murgas se gana muchísimo con los dos temas: en calidad de repertorio, en voces, en intensidad. Ha sido una final de murgas para recordar; la mejor por lo menos en los últimos veinte años. También ha llegado para quedarse.

Defiendo todo lo que venga a aportar algo más; tenemos que acogerlo con los brazos abiertos

¿Recortaría el número de finalistas a siete?

Es un tema que me he planteado muchas veces, pero no tengo ninguna decisión tomada.

¿Por qué languidece el concurso de agrupaciones musicales?

El concurso de agrupaciones está falto de una vueltita, de un impulso para terminar de enganchar a la gente. Es uno de los grandes desconocidos del Carnaval de Santa Cruz. No sólo la organización sino también los propios grupos tenemos que conseguir entre todos pensar en un formato más ágil.

Con las rondallas, cinco horas y media de concurso, ¿hay que dar alguna vueltita al formato?

Probablemente haya que recortar el tiempo de la deliberación del jurado, intentar buscar algún sistema de puntuación más sencillo para evitar que sea eterna la espera del veredicto.

Comparsas. Unas montan en un minuto y a otras no les da diez.

Obedece a una cuestión básica que es de pruebas de sonido en cada uno de los dos set. Y luego la diferencia con el número de componentes de cada una de las orquestas, con la dificultad de cada uno de los instrumentos.

¿Se mantendrá el nuevo formato de Cabalgata con los niños delante?

Por supuesto que seguimos con el mismo formato de este año. Los niños deberían haber sido el inicio de la Cabalgata desde siempre y así será por lo menos mientras yo pueda seguir haciéndolo.

Actos nuevos como la Sardina de la inclusión.

Ha sido todo un éxito. Se apuntaron 2.600 personas y tuvimos casi 6.000 personas participando ese día, no solo de la Sardina de la inclusión sino de la verbena inclusiva que teníamos a posterior. Ha venido para quedarse.

¿Faltaron más artistas internacionales para amenizar los bailes del Carnaval de Día?

Soy defensor de que tenemos que seguir trabajando en que vengan grandes artistas al Carnaval de Santa Cruz de Tenerife porque suponen tener un altavoz internacional que siempre favorece a la fiesta, pero desde luego el Carnaval sucedería con y sin artista.

Balance de Dragnaval.

Es otro evento que ha venido para quedarse. Era una deuda histórica que el Ayuntamiento de Santa Cruz y el Organismo Autónomo de Fiestas tenían con el colectivo LGTBIQ+, que desde hace muchísimos años demandaba tener un espacio de visibilización. El evento además funcionó a la perfección.

Carnaval sénior.

Soy de los que piensan que todo lo que venga a aportar algo más tenemos que acogerlo con los brazos abiertos. El Carnaval lleva evolucionando muchísimos años y la última evolución prácticamente la tuvimos en el año 2008. Hay que apostar por eventos nuevos, por eventos que supongan mejorar la fiesta y así lo estamos intentando y así yo creo que lo estamos consiguiendo también.

¿Carnaval de Día, más de tarde-noche?

La gente se retrasa un poquito más a la hora de llegar. Aun así, el Carnaval de Día vuelve a ser un acierto; más de 400.000 personas disfrutaron de la programación ideada para ellos con un montón de escenarios, temáticas diferentes, artistas diferentes, con artistas latinos, con artistas urbanos, con orquestas canarias, con artistas nacionales, internacionales. Ha sido una programación hecha para toda la familia y para que disfrute absolutamente todo el mundo,

¿Dará juego África como motivo del Carnaval?

El motivo de África da mucho juego, no nos podemos olvidar que Canarias está geográficamente situada donde está y que además tenemos multitud de influencias africanas; en nuestra cultura popular canaria, en nuestra música.

¿Es la Concejalía de Fiestas un trampolín para la Alcaldía?

A lo largo de los años ha sido visto siempre así, pero creo que al frente de Fiestas debe estar alguien que le guste el Carnaval, que ame el Carnaval, que quiera el Carnaval y que le iba al Carnaval. Y no solo el carnaval, sino el resto de fiestas populares que se hacen en Santa Cruz de Tenerife. Ese debe ser el único objetivo del concejal de Fiestas.