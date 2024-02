El Carnaval de (medio) día enlaza la tarde con la noche con Luis Fonsi

Si el éxito del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife se mide por número de participantes, esta edición revalidó la multitudinaria presencia de familias, en su mayoría, hasta la hora de comer y de cientos de miles de anónimos noveleros que se desbordaron por el corazón de la capital tinerfeña.

En la evolución que experimenta la segunda convocatoria del Carnaval de Día –la primera coincide con el primer domingo de fiesta en la calle–, este año destacan dos comportamientos: los centenares de miles de participantes demuestran que salen a la calle con independencia de los artistas internacionales. Los bailes grandes comenzaron a las tres y media con Kinito Méndez, en el escenario de la avenida de Anaga, para dar paso a Grupo Manía, a las cinco y media y a las ocho, Luis Fonsi, para seguir a las diez con Joseph Fonseca. Pero hubieran subido a cantar El Morocho o Pepe Bevente y el poder de convocatoria está garantizado y es que, como dice el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, al Carnaval no le hacen artistas internacionales para que vecinos y visitantes salgan en masa a la calle, y todos disfrazados. Es una de sus señas de identidad. No hay público; todos son protagonistas, y hay tantos carnavales como historias humanas se suceden.

Esta edición el segundo Carnaval de Día consolida la tendencia de los últimos años y avanza hasta el mediodía. O mejor, ya a primera hora de la tarde, lo que no quita que a las doce de la mañana la plaza de La Candelaria estuviera de bote en bote con un público enfervorecido que recibió a las comparsas del Carnaval, si bien el público de la Tele Canaria solo vio a la ganadora Joroperos. Este Carnaval de (medio)día deja también esa lectura: la apuesta por emitir por la pequeña pantalla tres momentos de la fiesta en la calle.

De doce a una fue el tiempo de las comparsas en el escenario de la plaza de La Candelaria, para dar el testigo a primera hora de la tarde a los cantantes locales que tanto furor desatan en las noches de Carnaval o donde se tercie: El Morocho, Jramos, Claritzel o David Amador Ni 1 Pelo de Tonto, hasta que de nuevo parecía que llegó el tiempo de la señal en directo cuando subió a cantar Edwin Rivera, que arrancó con Asesina de amor, para seguir con Vuelve, No quiero verla, Te quiero así, Tu cariñito, Quiéreme o Volcer a Comenzar, casi 45 minutos en concierto para dar paso a Jorge González, y y su Caliente, Pégame, La Mordita, Hasta que llueva, Valió la pena o Vivir mi vida. Tomó el protagonismo Merche, con un poupurrí de temas como No me pidas, Bombón, Te lo ceres, Vive el momento, Me ha vuelto local, y otro, con Le deseo, Cal y Arena, Te espero cada noche, Eras tú o si te marchas, para continuar con Una y otra vez, Mi amiga María y Abre tu mente.

De Merche, a Pepe Benavente y su orquesta, con clásicos que enamoran como El Polvorete, La Ventanita, Marejada, Quédate, Si no te hubieras ido o Tu cariñito, y eso ya a partir de las cuatro de la tarde en el escenario de la plaza de La Candelaria, para enlazar a partir de las cinco con Míriam Reyes y Todos me miran, A quién le importa, Un poquito de Carnaval o La Vida es un Carnaval; para seguir con Claritzel, con La Santa, Vive y Deja Vivir, Te equivocaste o Quimbara, y en ese frenesí de música con artistas canarios, El Morocho, y La Fiesta, Billons en Carnaval, El Aventurero, Rebelión, El Parrandero o Mi catirita, y Las Kanarias, con Abusadora, No vale la pena, Lololo o La conocí bailando que llevaron al público de La Candelaria en volandas hasta las ocho de la tarde, y faltaba la intervención de artistas como Lucrecia y Renzo.

Pero el Carnaval palpitaba no solo en la plaza de La Candelaria sino también en la plaza del Príncipe, de la mano de Cope, y por la noche con Pepe Benavente, junto a Tropicanas y Maraury.

Carnaval de Día del Sábado de Piñata del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2024 / Carsten W. Lauritsen

La avenida de Anaga

Pero de los tres escenarios, el más esperado, el de la avenida Francisco La Roche. A las tres y media comenzaron las actuaciones internacionales, con Kinito Méndez.

La imagen de la plaza de La Candelaria y calles adyacentes desbordadas se desinfló a primera hora de la tarde, en una edición donde los participantes demoraron su salida para unir la tarde con la noche, máxime siendo Sábado de Piñata, uno de los tres días más multitudinarios de fiesta por la noche. Así, con Kinito Méndez se comenzó a llenar la explanada de la avenida Francisco La Roche, donde en horario vespertino subió a amenizar al público Renzzo, para ir a más con Grupo Manía, sobre las cinco y media, y luego Ledes. Eran las siete de la tarde y el público ya desbordaba la avenida Francisco La Roche. Había acabado la convocatoria de Te lo curraste Mascarita, para el público más tradicional, y también la pelea de gallos entre Bambones y Diablos en las escalinatas del teatro Guimerá, lo que daba todo el protagonismo a los bailes de Carnaval.

A las ocho de la noche, sin posibilidades para adentrarse en el escenario principal del Carnaval, Francisco La Roche, subió a cantar Luis Fonsi, en una noche histórica, con temperatura veraniega y carnavalera. Santa Cruz estaba tapizada a esa hora por una multitud de personas que se adueñaron del cuadrilátero festivo para presumir del fuerte de la Fiesta de Interés Turístico Internacional: más allá de los concursos y galas, la calle es el escenario natural de la fiesta. Y es que Luis Fonsi llegó con El Corazón en la maleta.

Precisamente por esa atención que despierta cuanto acontece en el Carnaval de Día, algunos televidentes que seguían desde otras islas el devenir de las actuaciones no ocultaron su frustración porque había estado pendiente de la pequeña pantalla hasta ver a Luis Fonsi para... cuatro conexiones puntuales... Condiciones artísticas al margen, que limitaban la retransmisión, el artista lo dio todo y conectó con el público que disfrutó de una noche única. Y la fiesta fue a más en la calle, con una explanada desbordada. Y aún faltaba que se hiciera realidad Noches de fantasía, con Joseph Fonseca, que dio paso a una velada que convirtió esta edición en un Carnaval más de noche que de día, donde los cientos de miles de personas se decantaron por unir la tarde con la noche y la madrugada en una jornada que tuvo dos caras: por la mañana, el acento de los artistas canarios en la plaza de La Candelaria, y por la tarde-noche, los intérpretes internacionales, donde el mismísimo Luis Fonsi se convirtió en el Juan Luis Guerra de esta edición en un Carnaval de Día en el que vecinos y visitantes salieron despacito a la calle, hasta disfrutar hasta la madrugada.

En la calle, anécdotas e historia, como Enrique, el incombustible pescador del Puente Serrador. Nueve ediciones lleva interpretando su papel de forma anónima en este lugar de tránsito y para todos tiene una sonrisa. Vecino de Somosierra, se pertrecha de su caña de pescar y entra en el juego de quienes, a su paso rumbo a los bailes, le preguntan si la mar está baja o llena... Por la mañana, pesca; por la noche hasta se atreve con unas sardinas y chicharros asados... Cosas del Carnaval.

Y en la seña de identidad, los disfraces, porque la fantasía es el lenguaje universal que da paso a encuentros y nuevas amistades; de la batucada de las comparsas de la mañana, a las canciones de murgas en las escalinatas por fuera del teatro Guimerá a la música de las dos orillas, donde no importa quién lo cante para disfrutar de veladas que marcan vidas. Santa Cruz en Carnaval entrega sus calles para que se materialice la espera de meses con el único afán del buen rollo que democratiza a los participantes: no importan lugares de destino, responsabilidades... es Carnaval.

Este Sábado de Piñata la capital dejó atrás por la mañana la fiesta para apostar por un despertar casi vespertino donde no se dio tregua ya hasta la madrugada a sabiendas de que era la última noche grande que se celebra porque hoy es Domingo de Piñata y la fiesta toca a su fin. Más que nunca, algunos dirán aquello de que me quiten lo bailado en un día inolvidable donde da lo mismo el lugar de procedencia. Se hace vida la noche de fantasía, hasta que el cuerpo aguante.