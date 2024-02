Brebajes carnavaleros, una compra inesperada y una tarjeta bloqueada: el cómico Gazz y un día que guardará en su memoria

El Carnaval de Santa Cruz da para muchísimas cosas. Una de las fiestas más esperada por los canarios y que convierte a la capital tinerfeña en un referente mundial por unas semanas. Mucha gente viene de fuera para disfrutarlos, y los locales esperan con ansia cada día en el que se pueden poner un disfraz.

A veces, se cruzan los astros y quedan anécdotas que recordar durante mucho tiempo. Esto es lo que le ha pasado al cómico canario de adopción Christophe Gaziello, más conocido como Gazz, que ha usado sus redes sociales para contar un arrebato que le dio por culpa de los "brebajes carnavaleros".

La noche parecía ir sobre la marcha hasta que, de repente, pasó una idea perturbadora por su cabeza. Y es que según cuenta él en sus stories de Instagram, "de todas las cosas que he hecho perjudicado por esos brebajes que servían en el Carnaval, creo que esto es de lo más raro que he hecho".

El humorista creyó que era buena idea comprarse una PlayStation 5, algo que ni él mismo se esperaba cuando salió de su casa. Bueno, ni él ni su banco, ya que le han bloqueado la cuenta tras la compra "porque se piensan que me han robado la tarjeta".

Gazz con la prueba del crimen en sus manos / @Gazz

Un día de Carnaval donde "no sé que pasaba, pero esa Coca Cola me ponía muy feliz", terminó con el humorista en su casa instalando la PS5 en su televisión y, seguramente, con una cita con su banco para ir a activar su cuenta de nuevo. Otra cosa no, pero con Gazz las risas están aseguradas.