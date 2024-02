Soy maquilladora profesional y experta en la caracterización dentro de ese campo. Trabajo en una tienda de belleza y moda.

¿Cuáles son sus aficiones?

Me gusta el mundo de la moda, la fotografía y, lo que más, el maquillaje. También salir con mi pareja y mis amigos. Ahora, desde hace poco, a raíz de ser candidata he encontrado el mundo de las redes sociales y me encanta,

¿Cómo se convierte en candidata a reina del Carnaval?

Todo vino rodado y de casualidad. Mi diseñador, Eduardo Martín, formaba parte del equipo cuando fui reina en el Puerto. Me ofreció ser su candidata y cómo podía decirle que no a Eduardo y al patrocinador, Alcampo, cuyo apoyo agradezco y valoro.

¿Qué sintió cuando le dijeron que sería usted?

Sentí muchísima ilusión y una gran responsabilidad por poder llevar la fantasía –su nombre es Sacrificio– en el Recinto Ferial, que no es cualquier cosa, y un sueño que siempre había tenido.

¿Es muy carnavalera?

Sí, muchísimo, lo heredé de mi madre, Marisol.

¿Sale mucho o va más bien a los días grandes?

No tengo tanto tiempo como antes cuando salía todos los días. No me perdía una. Llevaba un disfraz para cada día; cinco días, cinco disfraces distintos. Tanto en el Puerto como en Santa Cruz. En mi ciudad es algo más tranquilo, pero en la capital de la Isla hay más ambiente de fiesta grande.

¿Carnaval de noche o de día?

Los dos me gustan, pero disfruto más por la noche. El de día es más familiar.

Estoy tranquila y con una confianza que aumenta cada día al ver como crece el trabajo

¿Cuál es su primer recuerdo del Carnaval?

Me acuerdo de ver a mi madre confeccionar sus propios disfraces porque le encantaba presentarse a concursos y alguna vez ganó como en Tacoronte. Recorría todo Tenerife en febrero por el Carnaval. Mi primer disfraz fue de pollito cuando la acompañé un año en uno de esos actos.

¿De qué le gusta disfrazarse a Tamara Martín?

No suelo salir a la calle con un disfraz sobre la temática elegida (este año en Santa Cruz la televisión). Me gusta improvisar.

¿Qué cree que necesita una candidata para convertirse en reina del Carnaval?

Mucha actitud, que se integre en su fantasía como si formarán una unidad para poder emocionar a la gente.

¿Cómo ve sus opciones de ganar a falta de unos días?

Estoy tranquila y con confianza al ver cómo crece la fantasía. Hay mucho trabajo detrás y un gran equipo que me anima y me da seguridad. Será complicado porque todas las candidatas tenemos idéntica ilusión y nunca se sabe, pero las certezas son un esfuerzo colectivo y el apoyo de un patrocinador importante como Alcampo. Es muy diferente a la experiencia en el Puerto de la Cruz, en Santa Cruz es otra cosa, pero veo posibilidades.

¿Sería partidaria de que se eligiese el rey del Carnaval?

Sí. Sería un nuevo acto y ellos disfrutarían también de esta experiencia única.

¿Y de una gala ‘drag queen’ en Tenerife?

Un plus para nuestro Carnaval y una oportunidad para los drags de la Isla que se tienen que ir a Las Palmas donde la gala se ha consolidado como acto principal.

¿Cómo le describiría el Carnaval a un extranjero?

Como algo súperdivertido que durante unos días mezcla fiesta y arte en la calle. Tuve la oportunidad de representar al Carnaval del Puerto en Alemania y les encanta. Les seduce el ruido de la batucada, el color y la esencia.

¿Sigue a alguna murga o grupo del Carnaval?

Es difícil elegir entre tanto talento, pero me gusta mucho la comparsa Los Joroperos.

¿Le gustaría dedicarse al mundo de la moda?

Ahora no está en mi mente, pero siempre me encantó y si se da la oportunidad por qué no.