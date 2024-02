Los Cornucas, el grupo de letristas que llevó a Triqui-Traques, a la gloria en 2006 con la Posesa y en ediciones sucesivas con el humor cacofónico que inventó Fran Bermúdez se alzó con el primer premio de Interpretación del concurso La Canción de la Risa. Cuatro años participando, tantos como primeros premios. Los de Lucas Mujica cosecharon también el segundo al disfraz más divertido, al que sumaron el Premio del Público Manón Marichal.

Dibujos Animados, la formación de Cristo Casas que ha elevado el nivel desde su estreno, cosechó el segundo, mientras que Las Gediondas alcanzaron un histórico y merecido tercero por su repertorio, que sumó el primero de Presentación.

Los Escandinabos lograron doblete de Interpretación y Presentación.

Premios de Interpretación

1. Los Cornucas

2. Dibujos Animados

3. Las Gediondas

Acc. Los Escandinabos

Premio del Público Manón Marichal :

Los Cornucas

Premios de Presentación

1. Las Gediondas

2. Los Cornucas Atómicos

3. Dibujos Animados

Acc. Los Escondinabos

Diez minutos después de las ocho y media de la tarde comenzó la edición número diecisiete de la Canción de la Risa, el invento que ha aportado buen humor al Carnaval de la mano de Manón Marichal, de nuevo el maestro de ceremonia por excelencia para este formato.

Precisamente en ese afán por mimar este certamen, Manón Marichal adaptó su fantasía como madre de la familia Adams, vinculada al mundo de la televisión, para hacer un guiño a la Familia Monster, formación integrada por componentes carismáticos de la murga Guachi adulta que este año se toma un descanso.

Con el teatro Guimerá lleno hasta el gallinero, Manón Marichal anunció el nombre de los siete grupos, Los Esc@ndinabos, No tengo el chichi pa farolillos, Los Legías, Los Dibujos Animados se van de Fogalera, Los Quijotes de La Guancha, Los Cornucas Atómicos y Las Gediondas así como los miembros del jurado, entre los que se anunció la incorporación de Yolanda Arenas que sustituyó a Desiree Hernández.

1.- Los Esc@ndinabos.

Los de Víctor el Gallo abrieron el concurso de la Canción de la Risa, en su versión de la 'Bruja Lola'. Después de la presentación del maestro Joao, que vino a "Leer la raya del c...", siguieron con la "Maldición" hasta que salió entre el público Maxi López, para alimentar el humor. Y comenzaron a desgranar golpes de humor con referencia a la vecina que siempre fue una adipta a las almejas. O Maruca, a la que le habla el marido desde el más allá. O sea, desde el bar que está más allá. Sensacional apertura y salto de calidad de los Escandinavos. Hasta sacaron a Esperanza Gracia quien le preguntó a su interlocutor como la podía ayudar... Tenía almorranas. Tiene cura, misa y funeral.

Y luego llegó la Justiciera. Escandinavos había cuadro una gran actuación. Exquisita mejoria. "Escorpio te quiere ocultar un secreto que te voy a contar". Sorpresón. Y si faltaba algo, Maxi de nuevo entre el público le pide a las pitonisas que adivinen quien iba a ganar: los Cornucas, sentenciaron.

Finalizó la actuación y Manón salió entre el público con cambio vestuario, enfundado en un modelo de novia veraniega, quién agradeció la colaboración y la sonrisa del nuevo concejal de Fiestas, Javier Caraballero.

2.- No Tengo El Chichi Pa'Farolillos.

En segundo lugar, el retornado colectivo que se estrenó en 2007, la edición siguiente de que comenzara la Canción de la Risa.

En el tiempo de espera a que estuviera listo el segundo grupo, Manón Marichal pidió consejo 0ara buscar un nuevo emplazamiento a la Canción de la Risa de cara a las ediciones 2025 y 2026 porque comienza las obras de mejora...

Alguien aportó la idea de llevarlo al teatro Leal... Y comenzó la actuación del Chichi.

El vestuario, una exhibición de esas fantasía murgueras que caricaturizan caderas, pechos ...

Arrancó la canción contando la ruptura de Miguel con su pareja... Y entre los detalles cuando sacaron unos carteles para pedir al público que dijera "papá" o "batata".

Y es que Miguel se entusiasmó con José Mary... Y la solución a sus problemas, hemoal.

Escondinabos había dado un salto de calidad respeto al año pasado; en el particular de Él Chichi, gracias por volver, y más con ricas y divertidas fantasías en una apuesta en su repertorio por el humor.

Todo lo que habían cuidado la actuación lo tiraron por la borda con el humor explícita cuando sacaron a Miguel con sus atributos de goma espuma al descubierto.

Voces y vestuario cuidado; les sobró incluir al nuevo miembro al final de la actuación que fue en demérito.

3. Los Legías.

Otro de los clásicos de la Canción de la Rosa, con Fran Trillo. Manón Marichal reabrió el debate para la búsqueda de un aforo alternativo. Desde el palco, una señora propuso el Auditorio. Manón advirtió que era muy caro; la señora lo tenía claro... Pedirlo en Black Friday, y saldría más económico. No estaba preparado. Pero parecía un chiste más.

Y llegaron los terceros de la velada. Desde el doctor House hasta el butanero de organizaron para irse de guachinche.

Llamó la atención el uso de la batería electrónica.

Y siguió la actuación, después de pedir unos chochos para tomar un resuello y seguir con su repertorio que enlazaba chistes en un intento con hacer humor.

Afinaditos.

Y se despidieron con polcas picantes interpretadas desde el butanero al doctor House, o el carismático e incombustible Felipe 'Añaterve' Ravina.

Y se nuevo, el camarero que viene con la oferta de postre. 'No se crean que la parienta manda en casa'. Y ellos mismos respondieron... 'no que va, no que va'. Llegaban los Dibujos Animados y guiño de Manón Marichal al chiste que lo ha acompañado las diecisiete ediciones... El loro.

4.- Los Dibujos Animados.

Iba a interactuar Manon con una persona del público llegada desde Las Palmas, y comenzó la actuación de Diablos, con Genaro 3.0. El Hipocondríaco.

Con un fondo que parecía que estaban en una farmacia, empezaron a desgranar los medicinas que llevan habitualmente, como hidrogel, aunque fue el alcohol el que ánimo al público. Y recordaron los de Cristo Casas: ' aquí se viene a concursar ".

De lo mejor, cuando hicieron referencia a la novia que dobla miles de bragas en el Primark, o cuando se refirieron a situaciones de pareja. La formación de Cristo Casas demostró una interpretación cuidada, con guiño crítico cuando reprocharon dónde se meten los doctores canarios, en referencia a qué a algunos les admiten hasta el infinito y más allá.

Y se despidieron invitando al jurado a un chupito para seguir con un pasodoble que recuerda una de las estrofas del Trío Zapatista. "Hay como mol, hay como mol, hay como mola el Paracetamol".

Los Dibujos Animados se vinieron arriba cuando aspiraron y las voces se les transformó en las propias de dibujos animados. Sensacionales dibujos animados, de los que siempre se espera mucho, más.

5. Los Quijotes de La Guancha.

Formación novel del concurso que se presentó con el tipo junto a un molino en el que se leía: 'planta de psiquiatría '. Y a partir de ahí dijeron que Dulcinea no era del Toboso sino de Vallehermoso.

Lo mejor, la caracterización de Cervantes que simulaba escribir el Quijote mientras se desgranaba la canción.

El estreno dejó buen sabor de boca, aunque una actuación que tembló en algún momento. De nuevo volvía Geni Figueroa, en el papel de Dulcinea.

El tema remonta vuelo cuando cantan que "me importas tú", entonaban los chicos de Gonzalo Luzardo. "Y tu, y tú" seguían cantando. En un momento pareció que equivocaron a Cervantes con Quevedo... Para sacar punto con 'Quedate' y acometer la despedida. Se esperaba mucho más. Bienvenidos.

6.- Los Cornucas Atómicos.

En sexto puesto llegaron los ganadores y favoritos. Han logrado el primero de Interpretación tantas veces como han salido a concursar.

Con el tipo de Pinocho, recrearon el repertorio titulado 'El rincón del bolero. Trolas en vivo'. Exquisita musicalidad en la presentación con la envidia de Disney al recordar la música de Pinocho.

Genialidades engarzadas cuando definen a sus familiares, como su hermana, que es una tabla de planchar, lisa y siempre calentita.

Otra genialidad, cuando cantan a Gepeto. O al interpretar 'Soy bolero".

La actuación de Los Cornucas es de lo mejor. Gracias al humor cacofónico que inventó Fran Bermúdez, para seguir con Miguel, Aridani, Lucas y su hermano Ruymán, David García o Felix Padilla.

Oro molido son sus letras. Otra, otra, otra.

Sin dar tregua, genialidad cuando cantan al ritmo de la canción Pinocho fue a pescar... Genialidades sin tregua. Cómo la de taco de madera. Y el tema de sube cuando mentan a la Barbie de las Carteras, te la mete y no te enteras... De nuevo humor cacofónico, juego de palabra y rimas insinuantes. Perlas engarzadas que los hace únicos. Y encima con una excelente adaptación musical. Gracias por existir. Sensacional su fantasía, elaborada por Yurena Delgado 'La Negra ', de Salsabor.

7.- Las Gediondas.

Cerraron el concurso de la Canción de la Risa las chicas de Gloria Camacho, que se presentaron como unas comparseras con tacataca de luz, con pechos murgueros y tocado de pencas.

"Vamos chicas, vamos a colocarnos... A la cantina", dijeron. "No a ponernos bien para cantar".

La fantasía desborda el escenario del teatro Guimerá. Suenan muchísimo mejor que en ediciones anteriores, con el montaje de José Antonio González 'El Flaco'. Su repertorio, con letra de Víctor Asensio 'El Maestro', de Diablos.

Begoña dio paso a un ensayo cualquiera del grupo, en una demostración de "cintronización" a ritmo de samba.

Ojito que Las Gediondas tenían méritos sobrados para dar un susto. Y se vienen arriba... 'La Barbacoa', con salchichas grandes, con chorizos grandes. De nuevo Begoña hizo una presentación similar a la de la Fama con un brindis a Joroperos y Cariocas, porque ellas eran son lo mas en Ritmo y Armonía. Y se nuevo otra samba... Con la "papá papá pa"... "¡Qué caras están!". "Santa Cruz en Carnaval'" entonaron y el público se hizo con ellas grupo de la Canción. "Para el Carnaval no hay edad". Las Gediondas lo habían cuadrado y se fueron entre aplausos del público al que enamoraron. Sólo una pregunta: ¿Actuación suficiente para obtener el reconocimiento del jurado?

Muchas felicidades. Gran trabajo.