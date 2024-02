Soy bailarina. He estudiado en Madrid y ahora también, on line, Producción Audiovisual y Espectáculos. Si me surge algo puntual, trabajo en lo mío, pero ahora estoy centrada al mil por mil en esta aventura de ser candidata del Carnaval 2024 porque es una oportunidad que se presenta una vez en la vida.

¿Cuáles son sus aficiones?

Amo bailar. Ahí soy feliz, aunque esté triste. Todo tipo de danza porque estudié jazz y contemporánea. También me gusta escuchar música, según mi estado de ánimo. Y la gimnasia, sobre todo la rítmica.

¿Cómo se convierte en candidata a reina del Carnaval?

Mi diseñador, Jorge González Santos, me había visto en eventos del Carnaval como bailarina, me lo propuso y acepté.

¿Qué sintió cuando le dijeron que sería usted?

Cumplir una ilusión. No esperaba que fuera este año, ahí me llevé una sorpresa, pero sí estaba segura de que algún día sería candidata a reina del Carnaval.

¿Conocía ya a su diseñador?

Lo he seguido y me gustan mucho sus fantasías. Después de empezar todo este proceso lo conozco mucho más.

¿Es muy carnavalera?

Desde muy pequeña. He participado como bailarina de la fiesta y fui reina infantil en el Carnaval de Los Cristianos. Desde entonces quería repetir y ahora es posible.

¿Sale mucho o va a los días grandes?

Suelo salir un poco a todo y me gusta del primero al último día. Tengo amigas con piso en Santa Cruz y me quedó allí. Este año será diferente, lo viviré más desde dentro y se presume como algo muy emocionante.

¿Carnaval de noche o Carnaval de día?

Creo que se pueden disfrutar los dos. De día, más con la familia, y de noche con los amigos.

¿Cuál es su primer recuerdo del Carnaval?

Cuando quedé reina infantil en el de Los Cristianos.

¿De qué le gusta disfrazarse a Ankirian?

Me gusta mucho currarme los disfraces, pero este año no pienso en eso. El pasado salí de los años 80 y estaba muy logrado.

¿Qué cree que necesita una candidata para convertirse en reina de Carnaval?

Más que una cara bonita o ser una miss, lo principal es tener ilusión y saber defender la fantasía sobre el escenario. Que el público y el jurado entiendan que está hecha para ti.

¿Cómo se ve en cuanto a las opciones de ganar?

Creo que las once optamos a ser reina antes de la gala. Todas vamos con esa ilusión, hay mucho nivel y cualquiera que gane lo merecerá. Me conformo con defender el trabajo de este gran equipo. Con eso me iría contenta y ya me sentiría ganadora.

¿Sería partidaria de que se eligiese el rey del Carnaval?

Sí, me encantaría. Esta es una oportunidad para cualquier ser humano y los chicos están en su derecho de tener una experiencia que es para toda la vida.

¿Y de una gala ‘drag queen’ en Tenerife?

Se hizo una vez en Los Cristianos y cada año intento ir a Las Palmas sin suerte. No me la pierdo por la tele. El mejor Carnaval del mundo merece tenerla como un reto para llegar a ser perfecto.

¿Cómo le describiría el Carnaval a un extranjero?

Le va a gustar sí o sí porque tiene de todo, momentos para televisión o actos en recintos, pero también calle; amplia variedad. Los guiris se van a sentir como en casa.

¿Sigue a alguna murga o grupo del Carnaval?

Soy más de comparsas, que me encantan, pero tampoco seguidora de ninguna en concreto.

¿Le gustaría dedicarse al mundo de la moda?

No lo descarto. Ya me presenté a Miss Sur y quedé primera dama y a Reina en Arona. Es una experiencia bonita. No es mi prioridad pero si se da la oportunidad le daré un sí a la moda.

Preséntese:¿quién y cómo es Ankirian Idariana Mancano?

Soy muy alegre, constante y siempre cumplo los objetivos que me marco por muy difíciles que resulten