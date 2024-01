Bambones y Distraídos revalidaron los premios Criticón que ya consiguieron el año pasado, una distinción que otorgan los medios de comunicación que cubren la información de Carnaval y que viene a poner en valor la calidad de la letra de las canciones.

En el particular de la murga de El Cardonal, el equipo de letrista cosecha su Criticón número trece y el segundo consecutivo, lo que no resta ilusión a esta formación que solo le faltaba revalidar esta distinción para consolidar un año histórico. Fueron los mejores en fase, incluso según la valoración del jurado oficial –lo cual también ya tiene mérito–; volvieron a lograr la proeza de ser los mejores puntuados en la gran final, lo que los convierte en la murga que se impone tanto en fase como en final entre las veinte participantes. Y además en una edición que acumula un plus a favor de la letra.

Cabe recordar que después de los contactos establecidos por el nuevo concejal de Fiestas, Javier Caraballero, se decidió devolver el formato a dos canciones en la final. Y volvieron a ganar Bambones, en una final histórica, con una calidad similar a la de ‘Escuelita murguera’, hace 21 años.

En su acta, el jurado del premio Criticón hace constar que deliberar el ganador del galardón fue más complicado en la modalidad infantil que en la adulta, en la que sopesó también el tema del turismo que interpretó Burlonas, si bien Bambones era candidato al premio por partida doble. Excusas y El Folleto, primero de los temas que cantó en final. Y si la factoría de El Cardonal no colocó un tercer tema entre los candidatos fue porque se limitó a dos canciones la votación a cada miembro del jurado. Bambones cotiza este año al alza y mucho, rozando el cielo, gracias al ingenio de los siete letritas magníficos y el refuerzo con un Javier Nóbrega al cien por cien y el regreso a casa del hijo pródigo, Airam Bazzocchi, un genio que convierte en oro todo lo que hace. Y encima con los todopoderosos Bambones.

Precisamente Bazzocchi fue el ganador del premio Criticón infantil que lleva el nombre de Enrique González Bethencourt con el tela "Distreamers". Y eso después de varias deliberaciones dada la calidad de los temas que interpretaron las murgas infantiles. Así, junto a la ganadora Distraídos, entre la terna de candidatos al Criticón infantil figuró Mamelones, del letrista Idafe González, Castorcitos, con temas de Yone Expósito, y Redoblones, la murga de la cantera que se hizo con el primero de Interpretación y que en algún momento de la deliberación se valoró hasta sus dos temas, tanto El Diccionario como Murga Park, de Carlos Casanova. Al final se impuso la actualidad y la originalidad.