Octubre de 2022. Con el Carnaval de Santa Cruz recién celebrado en junio, por el aplazamiento para sortear la pandemia y facilitar el regreso de la nueva normalidad, el diseñador Alexis Santana se encuentra en el Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez, de Madrid, cuando recibe en su móvil un mensaje a través de Instagram de Alicia Navarro, una histórica promotora y directora de galas de las carnestolendas de Los Cristianos (Arona) para hacerle partícipe de su ilusión porque presente a sus nietas a la gala de elección de la reina infantil deSanta Cruz. El creador de Santa Úrsula acababa de ganar el cetro infantil de 2022, con Vera García Lima y su fantasía ‘La más bonita que llegó a Canarias, y estaba con las maletas rumbo a partir a Turquía. Pero Alexis no dejó en saco roto la propuesta.

A su regreso, ya Alicia le había facilitado las fotografías de las primas Paola y Sofía, y el diseñador retomó la propuesta. Aquella conversación había sido amor a primera vista por las dos niñas y les propuso presentarlas en la gala infantil de Santa Cruz. Así, en el Carnaval 2023, Paola Bello Navarro, entonces con 8 años, lució la fantasía de cartera que le ideó Alexis Santana y que llevaba por título ‘Postdata: Carnaval te quiero’. Y con ella cosechó el título de primera dama de honor.

Esta edición llegó el turno de Sofía Rodríguez Navarro, de 6 años, para la que el diseñador de Santa Úrsula ideó la creación ‘Mi Ratito Favorito’, que recoge el sentimiento familiar que comparten reina y diseñador por los abuelos; ambos atesoran en sus vidas las horas de juegos y anécdotas disfrutadas con sus mayores. En el caso de Sofía, con su abuelo paterno, Juan Félix, un albañil que construyó en su nieta un recuerdo imborrable, hasta que falleció hace cuatro años. De hecho, la propia Sofía asegura que «mi abuelo está en el cielo y habló con Dios para que fuera reina».

Alexis, el inventor de la fantasía ganadora, convirtió el traje ‘Mi ratito favorito’, en una obra de arte que inmortaliza también a su abuelo Fermín, con el que recuerda las cientos, miles de horas que pasaba jugando en la cama, unas veces al parchís, otras al domino o a las cartas y siempre con pasión. Fermín, que fuera jefe de cocina de un hotel de Puerto de la Cruz, se recreaba en el traje confeccionado por su nieto y que lleva mucho de esa infancia con su nieto.

¿Quién es Sofía?

¡Qué va a decir una madre de su hija...! Ese es el reto propuesto a sus padres. Cristian Rodríguez y Alicia Navarro, ambos de 32 años y vecinos de Arona, donde trabajan como camareros en la cafetería El Rincón del Guayabo que se localiza en el barrio de La Camella, propiedad de los madres de Alicia. Este lunes el establecimiento estaba cerrado. El motivo, como puso su padre en las redes sociales: «Cerrado par disfrutar mi ratito favorito».

Cristian y Alicia se han volcado, y se vuelcan, con su hija, para acompañarla en esta experiencia, ser primero candidata y ahora reina infantil, y cumplir un sueño. Cada gala, ya sea infantil, de los mayores o adultas, es una justificación perfecta para reunirse la familia y juntas seguirlas por la televisión y comentarlas. En esta ocasión cambiaron el sofá de casa por la grada del recinto ferial, donde se celebró la gala el domingo, y con el esfuerzo que les ha supuesto organizarse y pasar dos días en un hotel de la capital para sortear las horas en la carretera de ida y vuelta desde Santa Cruz a Arona, ida y vuelta, con el añadido del trajín que le ha supuesto el día después para atender a los medios de comunicación.

Con generosidad, Alicia presenta a su hija, Sofía. Muy divertida, sentimental cariñosa, «se siente de nada; le dices te quiero y se le ponen le ponen las mejillas rojas, como a su madre», se ríe. Entre sus ‘ratitos favoritos’, comer. Esperan ahora que pase el Carnaval para atender otras de sus aficiones, la gimnasia rítmica. De mayor Sofía antes decía que quería ser notaria, aunque ya cambió. «Ahora quiere ser médica de perros», a lo que su madre le dice que también puede aspirar a las dos profesiones, porque ella en particular prefiere la primera opción.

Estudiante de primero de Educación Primaria en el colegio Luther King, en el municipio sureño de San Miguel, Alicia define a su hija como una estudiante muy trabajadora, que cuando le cuesta algo se vuelva y pone todo el interés del mundo para hacerlo bien. Mientras otros niños de su edad piden juguetes, para Sofía uno de los regalos favoritos en algún artículo de papelería, como un cuaderno bonito.

Sofía vivió con intensidad las últimas doce horas antes de la gala de su proclamación de la reina infantil. A las once acudió al recinto ferial para participar en el ensayo que se desarrolló en el recinto ferial bajo la dirección de Daniel Pages. Luego los nervios le pasaron factura y no pudo evitar alguna lágrima, hasta que se desahogó, cuenta su madre. A la espera que comenzara la gala, Sofía le pidió jugar detrás con el resto de las doce niñas que participaban en la elección de la reina, uno de los momentos más bonito que recuerda Alicia, quien se deshace en elogios tanto al diseñador de su hija, Alexis Santana, como a todos los miembros de su equipo. «Son un amor y se han portado de forma exquisita tanto con la niña como con nosotros».

Una niña milagro

Alicia Navarro reconoce que «siempre he soñado y deseado que mi hija se presente a reina del Carnaval», un deseo cumplido esta edición. Y esta experiencia no le es ajena, no sólo por su sobrina, Paola, que fue primera dama infantil el año pasado, sino porque la propia hermana de Alicia Navarro, Yanira, fue candidata a reina del Carnaval de Arona.

La madre de la reina abre su corazón cuando recuerda que la pequeña Sofía es una niña milagro, ya que nació prematura –el 22 de mayo de 2017–, cuando pensó un kilo y medio. «Los médicos le dijeron a mi madre que iban a salvar mi vida»... Seis años después, Sofía es reina. «Es muy especial. La miro y veo un ángel. Es muy tierna. Especial», cuenta su madre, que desvela otro de los episodios sobrevenidos en la antesala del Carnaval. El mismo día de la recepción que el alcalde de Santa Cruz brindó a las candidatas, la abuela de Sofía, Alicia Navarro –la misma que había promovido su participación con el diseñador – sufrió un ictus del que ya está recuperada. De hecho, fue testigo de excepción el domingo tanto del desfile de su nieta como del momento de la proclamación como reina infantil del Carnaval, la mejor medicina para una abuela abuela y una enamorada de la fiesta a la que tanto ha entregado como artista y directora en el particular del municipio de Arona.

El día después de la elección de Sofía como reina ha sido un no parar en el hogar de Cristian y Alicia, que se desayunaron atendiendo a a las emisoras de radio, que recorrieron de estudio en estudio, sin darse tregua hasta la tarde noche, cuando se desplazaron al taller de Alexis Santana, junto al aeropuerto de Los Rodeos, para atender la llama del enésimo programa de Televisión Canaria en el que Sofía volvió a mostrar su faceta artística. Siempre con una sonrisa. Posando. Dispuesta a colaborar. Y es que de casta le viene a la reina infantil su pasión por elCarnaval. Hoy se reencontrará con sus compañeros del cole y compartirá su experiencia.