Llegaron después de Mamelucos y con el reto de devolver el esplendor y la magia a la final y pelear por el cartón del primero con Bambones.

Sacaron uñas y dientes en su pasacalle y sonaron con un CD, para continuar con su primera canción: “la máquina de los deseos”. ¿Está claro lo que quieren, no? ¿Tal vez revalidar el primero de Interpretación de 2023?

La murga de Los Realejos empadronada en Santa Cruz desde 2019 está de moda con los 'Adri', su director artístico, Adrian García Galano, y el musical, Adrián Montes de Oca. La letra arranca con un paseo por toques planos de humor en referencia apersonajes de las murgas, como Javier Lemus, Manolo Peña o Airam Bazzocchi, para cantar a ¡Rafael Amargo, catorce años después! Por momentos la letra parecía un cúmulo de asuntos demagogos en busca del aplauso. Insuficiente cuando se busca el primero y enfrente están unos pletóricos Bambones. Salvo sorpresa de Irónicos, Trapaseros disparó con pólvora mojada y entrega el primer premio a Bambones, salvo error y omisión del jurado.

El vídeo de presentación de 'Regreso al futuro', su segundo tema acabó por partir la actuación. El tema divaga con la presentación audiovisual y, como les pareció poco, luego otra estrofa para explicar lo que habían proyectado en pantalla... El tema no despegaba. Trapaseros se mete en la máquina del tiempo y se traslada a cuando no ganaba. Pasan minutos hasta que sacan la inteligencia artificial, con el rostro de Gonar en un holograma. Cantan a la educación pública o privada... para seguir con pobreza severa, porque no llenas la nevera. Lo mejor la rima.

El momento estrella lo protagonizó el homenaje a Manolo Vieira, en el holograma, una declaración de amor y admiración al maestro del humor. ¡A ti no hay quien te olvide!

Exhibición de técnica con “Regreso al futuro”, con José Antonio González, el director de Singuangos, en una entrevista con Alexis Hernández, y Trapaseros se disfraza de Singuangos para que los dirija el Flaco... momento que, junto a la exhibición técnica y la explosión de sentimiento con Manolo Vieira, bien podría darle un cartón. Y Trapaseros acaba cantando como Singuangos para demostrar que la murga de El Flaco volvería a ganar veinte años después, como ocurrió cuando cerró con el histórico “Auditorio” que recrearon anoche los de Los Realejos.