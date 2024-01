Menos mal que llegó Triqui-Traques y, aunque es la más murga más antigua del Carnaval, cantó el pasacalles de toda la vida. ¿Lo pueden repetir? Solo era cuestión de cruzar los dedos para que no fuera una excepción de lo que estaba por llegar.

Con Emilio López Foronda -una de esas joyas de la cantera que estuvo al frente de Triqui-Traquitos hasta que hace cinco años se sumó a la fila de los adultos y esta edición sustituye por lesión a Jose Otero-, la murga show ha ganado enteros. Y muchos.

Su primer tema, 'Medium'; visto los años pasados, estaba claro que no iba a ser la Posesa, pero por lo menos que fuera más de 'medio' tema bueno.

El director es un show; solo él logra la nota máxima en Interpretación.

Las letras, pensamientos sobre para qué sirven los votos. Las voces, por momentos, estaban entre el cielo y la tierra, para seguir cantando cosas vividas en el recinto ferial, con el montaje de Sergio Arnaldi, que hasta el año pasado militó como componente también de Trabachones y en esta edición se limita a la dirección musical de Triqui.

El tema medio de crítica y medio de Carnaval, con romance cuando cita a cada una de las murgas exaltando sus excelencias. Robaron corazón.

Y Emilio lo bordó en la presentación del segundo tema, cuando recordó que comenzó en 2005 en la murga infantil y hoy dirige la adulta, para seguir con 'Los consejeros', como el consejo al concejal nuevo para que no se cobre entrada al concurso infantil para llenar el aforo, el precio de las entradas de la gala, la televisión no retransmite a las infantiles, pocas actuaciones... Un sinfín de tópicos que son el opio del pueblo en una canción. Y explotaron cuando reprocharon al jurado que solo le dieran un accésit en 2023, para sacar luego las banderas del LGTBI y volver al patrimonio abandonado del Carnaval... Parecían que no sabía acabar. Bienvenidos, Triqui-Traques, y momento mágico en la despedida con Triqui-Traquitos.