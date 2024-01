Una actuación floja y con unas letras que no ayudan. Si consigue letras criticas y con sentido, seguro que tendremos una murga con muchas posbilidades.

Entran como la voz del pueblo defendiendo a la cantera para seguir con el pasacalle animado pero con idas y venidas en sus voces. Su primer tema, “por mi santo Carnaval”, me parece que está bien recordar una vez más que nos estamos cargando el carnaval. En su segundo tema “la final” cuentan su perspectiva de cómo la ven ellos desde fuera, con algunos toques graciosos. Una actuación bien defendida que termina mejor que como empezó.

Juanjo Ramos Periodista de Cope Tenerife Periodista de Cope Tenerife

Debieron quedarse encerrados en el local e incomunicados desde febrero de 2023. Eso o no se entiende que no hayan tocado un solo tema que no fueran las murgas, las críticas que reciben, lo que pasa en la final y todas esas cosas propias del autoconsumo. Nada que ver con su ilusionante estreno de 2022

4