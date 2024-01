Una alegría ver que Chinchositos está más vivo que nunca. Vinieron a hacer magia y lo hicieron con la modulación en sus voces para que se les entienda todo casi a la perfección. Primer tema ponen al fuego una letra infantil pidiendo un NO a la guerra de los adultos. Segundo tema muy solidarios tocando el corazón de todos.

Cintia Prendes Directora de Klandestinas

Llegan desde el bosque para encantar al Carnaval, letras con bastante crítica. Denuncian una sociedad que los adultos no defienden, piden que defiendan nuestros montes y que no utilicen a los niños cuando los papás se divorcian, lo mejor, su guiño al concejal para que mejore el concurso de murgas infantiles y la cantera no muera. Este es el camino. ¡Felicidades!

6,5