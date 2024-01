Distraídos marcó la diferencia en la primera fase de murgas infantiles en la que participaron un total de cinco murgas.

Idafe González, en Mamelones; Víctor Asensio, con Guachi; Yone Expósito, con Castorcitos; el novel Alexis Rodríguez, con Triqui-Traquitos, y Airam Bazzocchi, con Distraídos, son los autores de las cinco murgas que actuaron en la tarde noche de ayer en el recinto. La mayoría, sinónimo de cartón.

En el debe, el poco público: a penas medio millar de personas para animar a la cantera.

Las murgas vuelven a cantar dos temas en concurso, despues de cuatro años y arrastran el mal de la pandemia de cuando preparaban un, pues ahora no hay una canción batiburrillo para hacer referencia a todo, sino que los dos son sacos sin fondos. Distraídos puso el broche de oro en la que la mayoría podría optar a cartón.Medio millar de personas se dieron cita en el recinto ferial de la capital tinerfeña para acompañar a las murgas infantiles que inauguran no solo los certámenes sino también el escenario del recinto ferial, un diseño de Nareme Melián que, más que un decorado de televisión -motivo del Carnaval 2024- ha realizado una escenografía de película y en tiempo récords: ¡diez días!.

Como maestros de ceremonia, Mariam Moragas y José Marrero, que dieron cuenta que el concurso de la cantera recupera, después de cuatro años, el formato de dos canciones por murga infantil.

A partir de ahí, se sucedieron las actuaciones de las cinco protagonistas del concurso inaugural: Mamelones, Guachipanduzy, Castorcitos, Triqui-Traquitos y Distraídos.

1.- Mamelones (1979).- Abre el concurso de la cantera la murga ganadora de 2023, Mamelones, y viene a robar corazón... Están en su presentación y desbordan pasión y amor cuando reivindican la presencia sobre el escenario de Rebeldes, la decana y la gran ausente después de casi medio siglo de historia. Xerach Casanova, su director musical, apuntaló los tonos y suenan como un CD, si bien se contagian con el frenesí para enlazar con el pasacalle enlazado, con salutación incluida de su director artístico Aray Suárez. ¡Qué gana de ser niño y subir a cantar con Ma-me-lones!

Primer tema, 'Nuestros miedos', obra e ingenio del trónico Idafe González que escribe para la Casa del Miedo y esta edición uno de los 'murgueros del año'.

Arrancan haciendo un repaso a las exigencias a la que se somete a los niños, que tienen que dar la talla, para recriminar la presión que soportan de los mayores, de la que no se libran ni los fines de semanas cuando van a jugar al fútbol, y ni ahí sortean la presión de sus padres y entrenadores. "Que la viol

encia en los campos de fútbol no vuelta jamás", solicitaron cantando. Y del campo de fútbol a la situación que viven las niñas en el colegio... donde se han llevado más de un empujón, recriminan en una letra cuidada, para advertir que las niñas tienen miedo de salir a la calle, y reproches al acoso escolar pareció entenderse. Para llamar la atención a los mayores y recordarle cuando fueron niños. Una letra con carga social y reivindicativa de los problemas que sufren los pequeños en su entorno.

El Festival Mamels es el hilo conductor del segundo tema, donde también el letrista, Idafe González, denuncia que las diferencias entre padres paasen factura para a los hijos, para continuar lanzando un SOS sobre la situación que afecta a la cantera del Carnaval, responsabilizando a los mayores de no cuidar a las murgas infantiles y elevan enteros con una retahíla en la que nombran a cada una de las veinte murgas adultas para preguntarles dónde están, que no vienen a ver actuar a la cantera. Rajazo en do mayor a los murgueros grandes. Los niños de la Casa del Miedo se hacen un SaryMámels (cuando cantaron juntos Mamelucos y SaryMámels) su hacen un guiño a Los Chachitos, de Las Palmas, presentes en el escenario pero no cantaron, para hacer referencia al pique entre murgas de Tenerife y Las Palmas, en plan humor, para finalizar con un canto a la cantera de los dos carnavales. Por momento las letras se pierden en una bola de sonido y se descubre que cantan al lenguaje de signos para concluir con un canto al folclore canario. El tema, un saco sin fondo donde caben todos los argumentos.

2.- Guachi (1991).- Segundos en actuar. Ya su pasacalle recuerda su fidelidad con el Carnaval, desde 1991.

Tras su banda sonora, primer tema, La Guachipitufialdea de Carnavalandia, en la que se transformaron en pitufos para contrar que se encontraron con el alcalde de Santa Cruz, del que hicieron referencia a su altura, en una letra que lleva las firmas del trónico Víctor Asensio y su anteriora directora, Lara Coello. En la canción, un coscorrón dedicaron a Rubiales para hacer referencia al Pitufo enfadado por las colas que sopotan en el Norte de Tenerife y el Pitufo divertido, que recuerda a las abuelas, mientras que identifican con el Pitufo soñador a los que tuvieron el valor de apagar el incendio del pasado verano.

Con el montaje de Víctor Asensio, autor de los temas junto a Lara Coello, realizan una ruta gastronómica... En la letra 'De mayor quiero ser', Guachi, a ritmo de 'Nochentera', se suman a la moda Barbie que marcó la cartelera por aquello de que quieren ser influencer, para buscar los atractivos musicales y recordar los bailes, la playa... la vida de una joven a la que le ponen música. No puede acabar un tema de murga infantil sin el tributo a los abuelos... El final, porque paró la percursión. Y remontaron vuelo en su despedida, una declaración de amor.

3.- Castorcitos (2006).- Cumplen la mayoría de edad con Ángel Cabrera al frente, también director este año de la adulta Zeta-Zetas, con la que se estrena en sustitución de Javier Lemus.

Presentación, crítica, para demandar más actuaciones en la calle, para seguir con la banda sonora de su pasacalles, uno de los himnos de la cantera; se les entiende, lo cual ya es mérito, en este caso de Óscar Gómez, su director musical, y se agradece.

Eternos favoritos a estar en lo más alto de pódium, van a sacarse la espinita cuando el año pasado quedaron fuera de los cartones.

Primer tema de concurso, "Pasado, presente y futuro", en el que utilizan una máquina del tiempo para ver cómo repercute no reciclar, que pasa factura al litoral, o temen que el protagonismo de la tecnología puede acabar por convertir a las personas en robot. El Carnaval centró buena parte de su primera canción, para reclamar a los mayores más atención porque son la cantera de la fiesta, aunque la televisión no los retransmita en directo o ellos no tengan un local donde ensayar. Si el año pasado la adulta Trapaseros sorprendió con una petición de mano entre un componente y su novia, Castorcitos enamoró cuando Ángel Cabrera entregó en directo la sucesión de la dirección a su hija, Daniela, en un brindis por larga vida al Carnaval.

Desde El Cardonal, los 41 componentes de 'Los Castores', la murga adulta en la que se transformó la infantil Castorcitos en su segundo tema, y despertaron risas cuando buscaron la afinación entonando 'Oh sole mio', para hacer referencia a Zeta-Zetas, con referencia a los problemas que sufren en la Cabalgata. En las letras de Yone Expósito adaptaron el pasacalle de Bambones para reprochar que no se trata igual a las murgas infantiles que a las adultas, para saltar al pasacalles de Diablos, "pasotismo, si; ayudarnos, no!", o el de Burlonas, también para lamentar la falta de ayuda. También incluyeron ina referencia en demanda de la igualdad para recuperar el recurso de Escuelita Murguera, de Bambones 2003, o el chío chío de Mamelucos, para brindar los los diferentes estilos, como las luces de Zeta-Zetas. En el escenario, una sentencia: "Las murgas infantiles también son Carnaval".

Acaban y pueden presumir de haber cantado bonito y que se les entendió de principio a fin.

4.- Triqui-Traquitos (1984).- Con Johalet Ramírez al frente, estrenaron a Alexis Rodríguez 'Russo' como letrista y montaje de Toñito de las Casas 'Sometimes'. Su presentación auguraba que lo mejor estaba por llegar, aunque llegaban justitos al pasacalle, que siempre abre oídos y corazones.

Bajo la tutela de Yone Delgado, que siempre evidencia la preocupación por los componentes, desde inculcar valores hasta los contenidos de las letras. En 'El Reino Carnaval' combinan su demanda por una buena alimentación para incluir una pulla, con uno de los éxitos musicales de Juan Luis Guerra, a la afición, porque habían preparado más comida que público hay en la grada. Y hacen un bizcochón de café, a ritmo de 'qué apostamos', cuando empiezan a desgranar los ingredientes, con una referencia al nuevo concejal de Fiestas, Javier Caraballero. "El bizcochón no ha crecido y se ha quedado como Bermídez", pareció que cantaron, con forzadas referencias a las promesas incumplidas a los afectados de la erupción de La Palma. El tema se tornó en eterno.

Segundo tema, Los padres no tienen manual para educar. Arrancan por un tributo de los niños a los esfuerzos realizados por los progenitores. El problema surge, como cantaron, cómo tienen que educar para que los pequeños 'te salgan derechitos', sin pasar la preocupación de los padres por tener un trabajo estable. También reclaman más paciencia en casa, para seguir deshojando el manual en aras de disfrutar de los padres y que "la familia día a día sean los besos".

Las canciones de Triqui, lecciones de filosofía; el disfraz, uno de los que más lucen en el escenario, en su apuesta por Juliana Serrano, que sustituye a Daniel Pages, este año director de la gala infantil y de los mayores.

5.- Distraídos (2006).- Comenzaron con una presentación en la que recordaron los incendios que azotaron el Norte de Tenerife el pasado verano para seguir con su banda sonora, el pasacalles.

Al frente, Iraima Martín, hija de su director musical, Yerai Martín. En sus letras, perlas de Airam Bazzocchi.

"Qué viene, qué viene" fue el punto de partida del primer tema en una apuesta por crítica y humor para contar un embarazo... ¿Qué será: niño o niña?. Con la voz de Alexis Hernández, se anunciaba: "Santa Cruz de Tenerife ya tiene un nuevo niño", y se anunciaba casi como el maestro de ceremonia anuncia una candidata en la gala, con patrocinador incluido. La genialidad de la noche: la presentación de la familia, que parece una murga con parodia, para brindar por la felicidad cuando nació el hermano de Robertito, que enseñó al mejor Carnaval del mundo. Otra poesía de Bazzocchi.

El segundo tema de Distraídos, una apuesta por la tecnología, para ironizar con padrenuestro incluido por la preocupación de los chicos que dependen de los móviles para abrir miras e incrustar la referencia a las murgas infantiles del Carnaval. Se forzaba el hilo conductor, pero cada estrofa es una perla. Hacen mención a los vídeojuegos y dar paso a la conversación de la madre que recrimina a su hijo por bajo rendimiento en su colegio. "Además ladrón". Y hasta acaban haciendo un podcast, en el que denuncian el olvido de las escuelas de base de la lucha canaria.

La segunda fase, que se celebra este viernes 19 de enero, participarán, en este orden: Retorciditos, Chinchositos, Lenguas Largas, Frikywiy's, El Cabido y Disimulados. Ya el sábado 20 de enero, tercera y última fase de murgas infantiles, con Carricitos, Sofocados, Reviscuditos, Redoblones y Pita Pitos; al finalizar, deliberación del jurado para dar a conocer los ganadores en los apartados de Interpretación y Presentación.

Tristemente para esta edición se ha confirmado la baja de la decana Rebeldes –ausencia por primera vez en sus 51 años de historia– y de Revoltosos, de Añaza.

Tres cantantes y un mago en el jurado

En Interpretación estarán Fátima Febles, presentadora de TVC; Pilar Coello, locutora de Inda Joven El Rosario; Juan Lima, director general de Marcha FM; Héctor Javier Hernández, más conocido como Mago Héctor; Pablo Fernández, cantante y concursante de La Voz Kids 2022; Ariadna Cabero Lemus, más conocida como Ariann, cantante, chelista, ganadora de festivales internacionales de canto y ganadora en Kids Choice Awards de Nickelodeon 2019; y Manoly Triviño, directora del Coro del Plan Municipal y de Voces Blancas de Santa Cruz de Tenerife.

Mientras que los repertorios serán valorados por siete profesionales del mundo del espectáculo, en su mayoría cantantes –tres, más un mago– a lo que se suman dos comunicadores más vinculados a la actualidad informativa, cinco expertos de arte han sido designados para puntuar las fantasías que presentarán desde este jueves las dieciséis murgas infantiles, cantera del Carnaval.