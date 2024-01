Se va notando el ambiente que va generando la llegada de los concursos del carnaval que empezarán mañana con las murgas infantiles. Lo digo porque hay dos datos irrefutables: la cantidad de calderos de garbanzas rellenas de conejo en salmorejo que vendo y el número de barriles del caldo de Ravelo para acompañarlas.

Anoche estuvo aquí Tito el cojo, amigo de la infancia, que está en la murga Los Totufos y que ensayan en el Barrio Casa del Carajo, calle Perdida número 69. Venía un poco molesto porque había visto en la prensa la gran comitiva de políticos, encabezados por Clavijo, que había visitado a los grupos que ensayan en La Noria.

A veces, el Alcalde y el concejal, han estado en los del Centro Esteban Reyes, antiguo mercado de La Salud, pero la comitiva en esos casos, salvo que haya elecciones, es más reducida. Y eso por no nombrar a los grupos que no están, ni en un lado ni en otro, por donde quién único aparece, y no siempre, es el concejal de Fiestas; igual va Clavijo también, pero dependiendo del nombre del grupo.

Es verdad que hay sitios muy dispersos por el área metropolitana, y que las agendas políticas son las que son, por eso Tito piensa que, si no pueden ir a todos, mejor es que no vayan a ninguno ya que el esfuerzo es el mismo y gracias a dicho esfuerzo, nuestro carnaval es tan grande. Todos, merecen el mismo trato.

Tito acabó pidiéndome que si viene algún político por mi cantina, le recuerde que una visita institucional le agrada a cualquiera y que para años venideros, cuando programen su agenda carnavalera, tengan bien presente lo que todos nosotros pensamos: Que también se hace carnaval, más allá de La Noria.