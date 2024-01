Las entradas de la gran final de murgas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife en veinte minutos, lo cual tiene mérito esta edición después de los tres filtros y cola virtual que estableció la organización para lograr que la web donde se venden las entradas no se cayera. Y lo logró. La web soporta el tirón y a las 9:20 horas el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, confirmó que se han vendido las localidades de la gran final.

De nuevo, las murgas revalidan el tirón. Poco después de las 10:00 horas se confirmaba que hasta la tercera fase de murgas adultas también había agotado el papel. Esta fiebre se ha expandido esta edición al Festival Coreográfico. En su primer año de conversión de festival a concurso, por tanto con entradas a 3 euros, los diecinueve grupos 'lo petan' y cuelgan el cartel de 'no hay entradas'. En el caso de las comparsas, el sold out llegó dos horas y media después del inicio de la venta.

Diez minutos después la organización confirmó que, a las 9:30 horas, ya estaban completadas todas las operaciones en la web para adquirir las entradas. De otra forma, ya no quedaban entradas sencillas y y también los bonos murgueros del concurso más esperado del Carnaval.

Las 2.776 entradas para la final del concurso de murgas adultas puestas a la venta hoy por el Organismo de Fiestas y Actividades Recreativas (OAFAR) del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se agotaron apenas dos minutos después de activarse este servicio, a las 9:00 horas, a través de las plataformas entradascarnavaltenerife.es. Destacar que el proceso de compra se completó en menos de media hora, sin producirse ningún tipo de incidente.

De la totalidad de localidades expedidas a través de internet, 1.876 son exclusivamente para la final del certamen, mientras que las 900 restantes corresponden a los bonos habilitados para las tres fases y la final del certamen, que se vendieron en su totalidad dos minutos después de comenzar su distribución telemática.

El OAFAR distribuirá el resto de las entradas entre las murgas participantes en el certamen del Carnaval 2024, mientras que las localidades que completan el aforo se reparten, previo pago de su importe, entre las empresas patrocinadoras y colaboradoras del Carnaval. Todas las entradas que suponen el aforo total de la final de murgas se abonan, por tanto, sin excepción.

El proceso

No ha sido fácil el trayecto desde la cola hasta que abrió la taquellia virtual y los afortunados han conseguido su entrada.

Primero, la organización facilitó una dirección web que 24 horas después cambió. Decidió crear una web específica y con garantías de que aguantara el tirón, y habilitó www.entradascarnavaltenerife.com. Eso ocurrió el miércoles 10 de enero. Había dirección web pero pinchabas en el enlace y no se abría.

Ya este jueves 11 de enero, la fecha anunciada para la venta, ya se podía leer en la pantalla, junto a una imagen de una pareja y el epígrafe de 'Carnaval 2024', la palabra próximamente, y debajo el anagrama de 'Santa Cruz, el corazón de Tenerife'.

A las 8:59 horas ya abrió la cola, así lo acreditaba este mensaje: "Está en una cola virtual. Debido al alto volumen de visitan y accesos a nuestra web, hemos habilitado una lista de espera para darle una mejor experiencia de compra, solo tiene que permanecer a la espera". Y a continuación, añadía: "Usted está el número XXX en la cola virtual".

En menos de dos minutos, el mismo usuario que antes tuvo el 684 bajó al número 84 y ya a las 9:06 horas... en ansiado mensaje: ¡Tu compra se ha realizado con éxito!, para añadir que "recibirás tus entradas en el correo electrónico que has indicado" y hacer constar que "para acceder es necesario llevar los códigos QR en tu dispositivo móvil o bien impimir las entradas que te hemos enviado. En caso de no recibir dicho email, asegúrate de revisar tu bandera de spam. Si no prefieres puedes descargar tus entradas ahora". Prueba superada para los afortunados que adquirieron sus localidades.

Nueve minutos después de abrir la cola virtual... la taquilla, también virtual, advertía: "Lo sentimos. Este evento no está disposible para su compra. Es posible que todavía no esté activado o que todas las entradas estén agotadas temporalmente". De esta forma advertía que ya no había posibilidad de hacer reserva virtual porque se estaba culminando la compra de las entradas ofertadas, si bien cabía la posibilidad de que no se finalizara el trámite en algunos casos, por lo que aún había esperanza. Poca, pero alguna posibilidad.

A las 9:10 horas, "no hay stock disponible para alguno de los productos que desea comprar". Era una agonía para quien había hecho la cola y ahora quería adquirir su entrada para la final de murga o un bono. A las 9:14 horas solo quedaban localidades en la zona de baja visibilidad, hasta que ya a las 9:20 horas se culminó el proceso de venta de entradas y diez minutos después los bonos.

El concurso de murgas junto con la Gala de Elección de la Reina Adulta son los dos actos que tradicionalmente agotan antes sus entradas, además del de rondallas. El fervor de la afición por una localidad hace que en el caso de los grupos críticos las localidades se agoten en apenas unos minutos desde hace varios años, lo que ha provocoado que desde el Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas se hayan ido buscando diferentes fórmulas que faciliten la compra.

Así, la decisión de este año ha sido separar el inicio de la venta de entradas en dos días: este jueves para todos los concursos y mañana viernes 12 para las galas en las tres modalidades. Respecto a las localidades que corresponden a actos de Carnaval que se celebrarán el Teatro Guimerá, como La Canción de La Risa, Festival de Rondallas, la actuación de Los Fregolinos o el de la Zarzuela del Círculo de Amistad, se pondrán a la venta próximamente en las taquillas del Teatro Guimerá y en la página web de la organización.

Final de murgas

Las más solicitadas en la mañana de hoy han sido tanto las entradas para la final de murgas como los bonos que permiten el acceso también a las tres fases del concurso que tendrá lugar del 22 al 26 de enero.

Tal y como viene siendo habitual, la aplicación de venta solo permitía un máximo de cuatro localidades por acto y tarjeta bancaria. Además, cada una de las 20 mugas participantes en el certamen tienen reservada una localidad de pago por componente, según ha informado Fiestas al colectivo esta misma mañana.