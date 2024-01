Javier Caraballero puede presumir de haber sido diseñador y escenógrafo antes que concejal de Fiestas. Con la casa decorada de Navidad, la mañana de este domingo ya acudió al recinto ferial, donde se instalará para seguir los concursos y galas de un Carnaval para la historia porque estrena no solo concejal sino gerente, director artístico, escenógrafo... y encima recupera formatos de concursos. Así lo ve Caraballero cuando faltan 5 días para la inauguración de la nueva edición.

Si Javier Caraballero no hubiera sido concejal de Fiestas desde 2023, ¿habría sido el director artístico del Carnaval 2024?

Uy, no lo sé. Porque nunca me atrevo a elucubrar con cosas que no pasan. Yo siempre he dicho que no a esa pregunta.

¿Da ventaja haber conocido la organización por dentro antes de llegar al cargo?

Da ventaja, pero también da más nervios.

¿Cómo Alfonso Cabello llegaba con ocho áreas a todos sitios y Caraballero parece que llega apurado con una?

Alfonso Cabello es un grandísimo gestor, primero, y además tenía un gran equipo alrededor, muy solvente, y las cosas salían.

¿Ha cambiado su perspectiva ahora como concejal?

Desde dentro eres absolutamente consciente de lo lenta que es la administración en general y eso eso supone siempre un problema.

Será un Carnaval para la historia al margen del resultado: Concejal nuevo, gerente nuevo, equipo directivo nuevo...

Está siendo un Carnaval para la historia por todo eso y además porque probablemente sea el último que se gestione a través del Organismo Autónomo de Fiestas ya que, si todo va bien, a partir del 1 de julio nos convertiremos en una entidad pública empresarial y tendremos una forma de trabajar bastante más ágil que la que tenemos ahora; eso va a suponer un gran avance.

Pero el problema de Fiestas, ¿es la falta de previsión o la lentitud en la gestión?

El problema en Fiestas, principalmente, son los tiempos administrativos, sin ninguna duda, porque no están pensados precisamente para las cosas que hacemos nosotros: están pensados para algo que no tiene un día y una fecha concreta.

¿Hasta cuánto es el límite de gasto en Fiestas, tras las contínuas modificaciones presupuestarias?

En el mundo cambiante en el que estamos y además haciendo cuestiones tan efímeras como las que nos dedicamos a organizar, pues los cambios de precios son bastante habituales.

Más que psicólogo, parece filósofo. O sea, ¿cuánto vale el Carnaval?

En el Carnaval nos gastamos menos de lo que parece porque detrás hay mucho, mucho, mucho cariño. Si en el Carnaval se fuera a pagar todo sería inviable que Santa Cruz de Tenerife tuviera el Carnaval. Por eso siempre hablamos de lo importante que son las miles de personas que forman los grupos del Carnaval, las miles y miles que se preparan su disfraz para disfrutar de la calle y de toda esa gente que tiene que ver con el Carnaval y lo hace todo de una manera desinteresada. Si todo fuera a ser pagado, no habría dinero y el gasto, además, podría ser infinito.

¿Qué espera de Jep Meléndez y de Daniel Pages?

Debemos esperar un aire nuevo, una combinación de los grandes directores que ha tenido el Carnaval a lo largo de la historia.

¿A quién se refiere?

Los que todos conocemos: Sergio García, Tamayo, Azpilicueta, Geni Afonso y Francis Suárez... el propio Enrique Camacho... Ocurre con todos los directores, y en el caso de Jep y Dani también, que beben de todo lo anterior. Enrique, por ejemplo, hizo actuaciones conjuntas de grupos que ya las había empezado a hacer Jaime, incluso, antes Tamayo. Trabajas en una misma fórmula quedándote con lo mejor de todos. Vamos a ver probablemente un estilo diferente al que estábamos viendo hasta ahora; me atrevería a decir que un poquito más llevado al musical.

¿Hasta dónde está la mano del concejal como director?

No está la mano del concejal como director. En ningún caso. Intento inmiscuirme lo menos posible y hago esfuerzos por no inmiscuirme en donde no me tengo que meter. Cada uno tiene su rol y al igual que cuando yo he dirigido cosas a mí no me ha hecho especial ilusión que un determinado concejal me dijera que fuera por un lado, intento hacer lo mismo.

¿La única coincidencia entre Jep Meléndez y Amargo es que ambos son bailarines?

En todas las reuniones, tanto con grupos como con diseñadores, precisamente lo que ha demostrado Jep es que respeta a los grupos y los escucha, quiere contar con ellos de una manera en la que todos estén precisamente cómodos y no en intentarles hacer trabajar más de lo que ya lo hacen para sus propios concursos para poner en valor precisamente ese trabajo que hacen durante tantos meses. La grandísima diferencia entre Jep y Amargo es precisamente el valor que se le da a los grupos.

¿Y la apuesta por Daniel Pages, que pasa de diseñador a director?

Es una apuesta arriesgada como todas las apuestas, pero no más arriesgada que ninguna otra. Daniel es una persona fresca, que viene con otras ideas, con otras ganas de hacer cosas diferentes. Sabe captar y quedarse con las cosas buenas que se han hecho hasta ahora. Es un chico joven que viene con energías renovadas al Carnaval.

Nareme Melián, autor del escenario.

Es un gran ilustrador y ha hecho un gran escenario que refleja además mucha esencia de de la fiesta con esos tres sets que son los grandes platos de televisión que ha tenido nuestro Carnaval a lo largo de la historia. Nareme se ha ganado poder ser este año el escenógrafo.

¿El escenario ya está en marcha?

El escenario está en vía de firmarse a través de un procedimiento negociado sin publicidad. Hace un mes se invitó a tres empresas después de que se quedara a desierto; dos renunciaron a participar y hay una sola empresa interesada.

¿Pero está firmada la adjudicación?

Si. Piensa que el montaje comienza el día 7 de enero. Es el plazo para iniciar los trabajos, pero no es que se inicie la instalación de los elementos de la escenografía sino primero se coloca la estructura y otros elementos previos. Es un proceso bastante largo, bastante arduo, donde se van a tener que poner muchos muchos esfuerzos.

¿Quién va a ser el cantante estrella de la gala?

Se está trabajando en varias opciones.

¿Alguien internacional?

Se están barajando todo, pero en febrero no hay giras de artistas. Siempre se intenta traer a un artista tanto para la gala como para luego un concierto en el Carnaval, pero son demasiados días los que separan un evento de otro.

Luis Fonsi es la estrella del Carnaval de calle.¿Algún otro artista?

La estrella del Carnaval de la calle es Luis Fonsi, que ha tenido bastante buena acogida entre el público carnavalero y por supuesto va a estar reforzado por otros artistas.

¿Algún nombre más?

El 17 de febrero, Sábado de Piñata, se celebrará el Carnaval de Día en el que actuará Luis Fonsi entre otros artistas. Ese fin de semana se anunciará el motivo del Carnaval, como ya se ha hecho en ediciones anteriores.

Más novedades. Cambio de formato en murgas adultas, que regresan a dos temas en fase y dos en final.

Siempre fui partidario del sistema de ddos canciones en fase y dos en final, y de hecho así lo hice saber después de escuchar a todas las murgas.

¿Las murgas dicen una cosa en la reunión y piensan otras?

Hay murgas que quieren dos temas y otras que querían un tema solo.

¿Y cómo llegan ahora? ¿Están agobiadas por falta de tiempo?

En general creo que llegan bien; justas, pero llegan bien. El Carnaval es más madrugador y aún así todas van a llegar con sus cuatro temas. Creo que también es imprescindible que los propios grupos den ese esfuerzo, si no al final te terminas acomodando. No solo los murgueros se merecen estar cantando media hora sobre el escenario, sino que el público que realmente es murguero quiere escuchar letras y quiere escuchar murgas.

Murgas infantiles con dos canciones.

Seis meses preparándose un solo tema me parecía excesivo; el formato de la murga infantil es a dos temas máxime cuando además no hay final. Los niños, que además son la cantera y el futuro del Carnaval, deben lucirse también sobre el escenario y disfrutar también de esa media hora de concurso.

¿El futuro pasa por los niños o por las niñas, habida cuenta de la nutrida participación femenina frente a la masculina en murgas infantiles?

Hay que hacer una reflexión importante en cuanto a la participación de los niños en el Carnaval, principalmente en murgas infantiles que es donde últimamente más está costando.Tenemos en contraposición la participación de niños en grupos coreográficos, modalidad que es absolutamente un boom, pero es verdad que ahora mismo se está viviendo una fiebre del baile que efectivamente hace diez años no ocurría.

Limitar las bases a grupos de Tenerife... ¿ha venido para quedarse?

Ha venido para quedarse. Por lo menos durante un tiempo y por lo menos será así mientras no estemos preparados para asumir otro modelo diferente. Eso lleva a un debate previo.

¿El auge de grupos coreográficos reemplazará al tirón de las murgas?

No, son estilos diferentes y momentos diferentes. Y te puedo poner el ejemplo del concurso de comparsas, uno de los más espectaculares, y que ha tenido un auge abismal. De hecho, es de los concursos que ahora agotan entradas, y eso hace diez años no pasaba. Todos son momentos y nada viene a reemplazar a nada. El Carnaval es la suma de todo y cuantas más cosas se sumen, mejor.

El jueves salen a la venta las entradas. ¿qué se va a vender antes: la final de murgas o el concurso coreográfico?

Probablemente se venda antes la final de murgas, pero no mucho tiempo después se terminará agotando el coreográfico y las comparsas.

Ritmo y Armonía vuelve al formato anterior, sin set, sin paradas.

Se restituye el desfile de Ritmo y Armonía sin las paradas del año pasado en una apuesta por la espectacularidad de ese desfile. Evidentemente está el set de la televisión, porque es un evento que además se retransmite a nivel nacional e internacional. De resto, volvemos a esa explosión de la calle.

Ha sido diseñador, ¿con qué modalidades se identifica más?

Mis primeros pinitos en el Carnaval fueron viendo en la Plaza de España las murgas infantiles; me sé de memoria de pasacalles y despedidas. Era de los que hacía la cola por fuera del recinto ferial para comprar las entradas de la final de murga. Y por supuesto me identifico con los diseñadores. Y tengo también mucho de comparsero porque me encanta el baile y tengo muchísimos amigos en las comparsas. Un carnavalero es especial porque le gusta todo lo que tiene que ver con el Carnaval. Es como preguntarme si soy más del recinto ferial o si más de la calle.

¿Gala en el recinto ferial o en la calle?

Soy de las dos cosas, porque creo que la combinación perfecta de las dos cosas es lo que hace posible que tengamos el mejor Carnaval del mundo.

¿Devolverá la gala a la calle?

Tenemos ese puntito nostálgico de cuando las galas se celebraban al aire libre; todos nos acordamos de esas grandes galas y de esos escenarios de 20 metros de altura, pero es verdad que a veces no somos conscientes de la comodidad y de la seguridad que da un recinto cerrado, de hecho otras fiestas desearían tener un recinto cerrado como tenemos nosotros. Encima el calendario es tan apretado que si tuviéramos que suspender algún evento no habría otro hueco donde ponerlo.

¿El próximo cartel se elegirá por concurso o será a dedo?

El próximo cartel del Carnaval espero que se designe a dedo. Hay que combinar las dos alternativas: un año decisión popular y otro, a dedo. Uno de los mayores tesoros que tiene precisamente el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife es la grandísima galería de carteles de artistas del reconocidísimo prestigio, como puede ser por ejemplo César Manrique, que nunca se presentarían a un concurso. Apuesto por combinar los dos dos formatos.

¿Qué teme enfrentar en el Carnaval 2024?

Quiero que salga bien; no tengo miedo por nada concreto; quiero que la gente salga a disfrutar y esté todo organizado, pero sobre todo que sigamos teniendo la fiesta de explosión absoluta en la calle y que siga siendo totalmente segura.

¿Falta relevo generacional en los grupos?

Bueno, algunos grupos han sabido hacer relevos más que otros. En algunos ha sucedido de una manera más natural y en otros no ha terminado de suceder; cada grupo es autónomo para decidir cómo quiere hacerlo. Creo que el relevo generacional, hablando de una manera genérica, es absolutamente necesario siempre.

¿Industria y promoción del Carnaval son las asignaturas pendientes?

Industria y promoción del Carnaval son las asignaturas pendientes. Más industria que promoción, pero hay que poner mucho esfuerzo en las dos.

¿El ruido y los vecinos del centro cómo está?

El ruido y los vecinos del centro ahora mismo está calmado.

¿Ha hablado con ellos desde que es concejal de Fiestas?

No, no se ha solicitado ni se ha pedido ninguna reunión. En 2007 fueron las principales denuncias con respecto al ruido y después de eso el Parlamento de Canarias dio protección al Carnaval de Santa Cruz de Tenerife al ser fiesta de interés turístico internacional. Además, creo que somos muy escrupuloso con el sonido, no solo en Carnaval, sino en general en las fiestas de Santa Cruz, donde se intenta cuidar muy mucho esa convivencia entre el descanso y las fiestas que como generador económico

¿Cómo le gustaría que le recuerden cuando ya no siga al frente de la Concejalía de Fiestas?

Me gustaría que me recordaran... como una persona que cuidó el Carnaval y que lo hizo todo con mucha ilusión.

¿El Carnaval es un trampolín para la Alcaldía?

Fíjate que se ha visto así siempre y yo he sido defensor de todo lo contrario. Yo siempre he dicho que en fiestas, y en Carnaval, tiene que haber alguien que realmente le guste y le apasione lo que hace y no que lo utilice como trampolín para nada, aunque bueno, hay ejemplos para todo a lo largo de la historia. Lo fundamental es que le guste y que le ponga pasión a lo que hace.

Al final no dijo cuánto cuesta el Carnaval.

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife podría estar en torno a los cinco millones de euros, aproximadamente; es lo que se gasta la Concejalía de Fiestas. Y te digo que aún así sucede porque hay mucha gente que pone mucho cariño detrás que no es pago con dinero.