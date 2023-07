«La murga Ni Muchas-Ni Pocas no participará en el concurso de murgas adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2024». De esta forma anunciaba el pasado fin de semana el colectivo que lideran Carmen Rosa Déniz, presidenta, y Laura Sierra, directora, la decisión de tomar un año sabático en cuanto al concurso se refiere.

«La mentamos mucho la decisión pero tras valorar todos los pros y contras a los que nos enfrentamos para este próximo curso murguero, hemos decidido por unanimidad hacer un pequeño descanso para regresar en 2025 para celebrar el 25 aniversario de nuestra asociación, con nuevos proyectos y más fuerza que nunca», añaden en un comunicado.

La directora y fundadora de la murga que se fundó en el año 2000 y se estrenó en elCarnaval 2001 reconoce que a falta de un mes y una semana para que llegue el mes de septiembre, cuando tradicionalmente los colectivos comienzan los ensayos, «no tenemos compromiso» para afrontar los preparativos con las garantías necesarias para alcanzar sus objetivos mínimos. «Preferimos parar a seguir tensando la cuerda».

Laura Sierra advierte que, aunque no salgan a concursar, no pararán su actividad. «No me imagino un Carnaval sin haber pasado por el local previamente para preparar los tocados», cuenta como compromiso de que el grupo seguirá unido y organizándose para hacerse un disfraz conjunto y salir a la Cabalgata y el Coso, a la espera de la edición de 2025.

Ni Muchas-Ni Pocas, que surgió tras la desaparición en la fiesta de la máscara de Ni Picas-Ni Cortas –formación femenina que demostró que las mujeres tenían un papel importante en los concursos de murgas–, ya tenía preparada hasta la fecha de la presentación de su fantasía y hasta el diseñador, Palmiro Díaz, ya le había entregado la propuesta para la nueva edición. Aún así, con la maquinaria en marcha, Laura Sierra prefirió parar admitiendo que «no se dan las condiciones para afrontar un nuevo Carnaval. El año pasado, más allá de que consiguiéramos premio enPresentación y saliéramos a la calle, nos costó mucho».

La directora fundadora admite que «no se dan en estos momentos las condiciones personales porque las que no tenemos asuntos familiares, estamos con compromisos laborales o de estudios y... no tenemos ahora la cabeza para estar pensando en otra cosa».

Junto a la falta de compromiso, porque no se dan las condiciones, también explica que no quiere salir con treinta componentes. «Después de casi 25 años –aniversario que celebrarán en 2025– no queremos volver a hace quince años, sino por lo menos mantener el nivel de las últimas ediciones». Y para lograr ese objetivo, Laura Sierra prefiere la decisión que adoptó la murga de hacer un alto. «Nos desahogamos ahora para volver con más ganas». La pandemia supuso un punto de inflexión para Ni Muchas.De hecho no participaron en el Carnaval de julio de 2022, para regresar el pasado febrero. Laura explica el sacrificio realizado, como en su caso, de dejar en un segundo plano la familia para dedicarse a la murga. Toca ahora prestar atención al círculo más cercano, al trabajo o los estudios antes de regresar a dar la murga.