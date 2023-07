La Gala de la Reina del Carnaval de Santa Cruz 2024 contará con tantas candidatas como presenten los diseñadores, en función del número de firmas comerciales que garanticen su patrocinio.

En la primera reunión convocada por el nuevo concejal de Fiestas y otrora diseñador también de Carnaval, el nacionalista Javier Caraballero, la organización puso sobre la mesa, a modo de reflexión, la posibilidad de cerrar en quince el cupo de admisión en la elección de la reina adulta. ¿El motivo? evitar tener problemas con el escenario que desde hace dos ediciones se coloca a los ancho del recinto ferial y garantizar la presencia de las participantes en la trasera del decorado.

Limitar la participación es una vieja aspiración de Enrique Camacho –a quien se da por hecha su continuidad– que tampoco se hará efectiva este año, a pesar incluso de que Caraballero llegó a estudiar un baremo que permitiera restringir la participación: dar prioridad al ganador del cetro de los últimos años, a aquellos que estuvieran entre los finalistas... Una lluvia de ideas que no terminó de tomar cuerpo. Uno de los participantes consideró desafortunado ese baremo que implicaría, por ejemplo, que el diseñador decano, Miguel Ángel Castilla, no pueda participar si se supera el tope de quince porque no ha presentado trajes en los últimos años.

Mientras Caraballero asegura que no hizo falta debatir sobre la admisión porque anunció desde el inicio que no habría límites, otros diseñadores aseguran que sí existió el debate y que gracias a la asociación no se pondrá límites. «Le explicamos que no se justifica poner un máximo de candidatas cuando el Carnaval siempre se ha ido trasladando desde el teatro Guimerá a la plaza de toros, plaza de España o recinto ferial para garantizar el esplendor de los trajes. No cabe impedir la admisión».

El plazo se cerrará el viernes 3 de noviembre, cuando se conocerá el número de aspirantes a reinas adultas del Carnaval 2024.