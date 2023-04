«Me habría gustado irme con el primer premio de Interpretación del concurso de murgas del Carnaval 2023 y ganándolo todo como Messi del Mundial, pero me voy como Cristiano Ronaldo». Con estas palabras, a modo de símil deportivo, Javier Lemus (Santa Cruz de Tenerife, 1999) anuncia su fin de ciclo como director y letrista de Zeta-Zetas y hasta en el Carnaval. No es un adiós definitivo, pero sí, y como poco, un año sabático en el que quiere desintoxicarse y de los problemas que conlleva la otra cara de quien contagia y emociona sobre el escenario. «Ganara o perdiera en el pasado concurso, me iba a retirar».

Cada frase de Lemus da para un titular: «es mi hobby lo he conseguido todo; mi reto ahora es centrarme en mi carrera profesional», admite en referencia a su futuro como policía local de Santa Cruz, cuerpo en el que ingresó hace siete años, y en el que ahora quiere centrar sus esfuerzos para afrontar nuevos retos en la escala policial. «Me retiro por cosas externas a la murga y también porque ha cambiado mi vida personal con la paternidad. Además, en el ámbito profesional, como policía local en Santa Cruz de Tenerife, me gustaría centrar los esfuerzos en ascender y avanzar; mis metas están ahora en el ámbito laboral».

"Cuando ya el pique sobrepasa los límites de la rivalidad sana esto ya no compensa..." Javier Lemus - Director de Zeta-Zetas 2015-2023

Días atrás, después de la tradicional actuación de Zeta-Zetas en Valterra (Lanzarote) que supone el cierre en el calendario de compromisos murgueros, Lemus citó a la murga en el local para comunicar su decisión de no continuar. «Estoy intoxicado por la vida interna de la murga y al final los problemas se reflejan en las letras y acaba por pasar factura a la hora de no tener tantas ganas para salir». Cuando se le pregunta qué será de la murga sin él, el director que llevó a la gloria a esta formación crítica y que protagonizó repertorios propios de ciencia ficción asegura que «seguirán siendo igual», para recordar que siempre hay bajas, como él mismo tuvo que afrontar desde 2015, cuando se estrenó en la dirección.

«La murga de ahora no es la misma que comenzó hace ocho años, faltan componentes que tiraban del carro y, en general, ya no se está por la labor de currar tanto como antes». Más allá de esta reflexión, Lemus asegura que su salida y el cambio de aires en la dirección le vendrá bien a Zeta-Zetas si bien admite que tal vez su ausencia se pueda traducir en que deje huérfana a la murga de sus locuras, para precisar: «la esencia seguirá igual porque continúa Santi Martel, con quien hemos hecho un gran tándem porque lo que no tenía yo lo tenía él y viceversa». También confirma la continuidad de Richar Casanova en la dirección musical, como así ha venido ocurriendo en los tres últimos años, a falta de que las incorporaciones que sumó al dream team de letristas de Zeta-Zetas –Naara Hernández, Toño Ramírez, Carlos Casanova– determinen su futuro.

El futuro de la murga

Cuando se le pregunta por su sucesor y se le plantea el nombre de Cristian Mapesi, Lemus no descarte que sea una nueva opción para ponerse al frente de Zeta-Zetas, como podría ser también Pablo Chueca, que siempre se ha caracterizado con su compromiso cuando se lo ha permitido su trabajo.

«Mapesi hace grupo, es una buena persona», destaca Lemus, para reconocer que estar delante de la murga es difícil porque es preciso apartar los problemas personales para entregarse a la murga, «pero Mapesi sabe lidiar bastante bien con eso». De prosperar la designación de Mapesi como director de Zeta-Zetas, esta hipótesis dejaría abierta la posibilidad del regreso a la murga de Javier Suárez Plata, relaciones que no cotizaron al alza en los últimos tiempos con Lemus. Sin embargo, el director que conquistó Got Talent con una murga del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife no le duelen prendas a la hora de reconocer que el nuevo responsable artístico del grupo se intentará arropar de los suyos. Y zanja cualquier otro comentario al respecto.

"Tanto Mapesi como Chueca podrían tomar la dirección; la murga mantendrá su esencia" Javier Lemus - Director de la murga Zeta-Zetas 2015-2023

Frente a los oropeles del éxito de haber triunfado en el citado programa de televisión a nivel nacional, Lemus, ocho años después de ponerse al frente de Zeta-Zetas admite que su mayor satisfacción ha sido y es el colectivo, disfrutar codo con codo con los componentes. «Siempre me he dejado la vida para que el día que tomara la decisión de irme, como ocurre ahora, dejar el nombre de Zeta-Zetas lo más alto posible y con el reconocimiento de todos, incluso renunciando a mi vida personal y mirar por el bien del colectivo».

«Me da mucha pena dejar esto, llevo desde que tengo 8 años ensayando de septiembre a febrero y no sé hacer otra cosa en esos meses que meterme en un local a ensayar... No se como lo llevaré, pero creo q es el momento de salir, de empezar a darle más importancia y dedicación a las cosas que he dejado abandonadas... dedicarle mucho más tiempo a disfrutar de mi profesión y mi familia, marcarme nuevas metas en el ámbito laboral, pues me encanta mucho mi trabajo y creo q es el momento de conseguirlo ahora todo en mi vida personal y profesional... han sido años muy duros, que me han hecho madurar mucho, he conseguido todo lo que me he propuesto en cuanto a las murgas se refiere y estaría 26 años más si fuera por mí, pero cuando ya el pique sobrepasa los límites de la rivalidad sana y el fanatismo llega hasta el punto de que te insulten por la calle, insulten a tu pareja o se metan en tu vida personal para hacer daño a terceros, es cuando te das cuenta que esto ya no compensa... Necesito salir de esta mundo de murgas, intentar seguir vinculado al carnaval de otra manera porque me apasiona, coger fuerzas, lograr mis nuevos objetivos y metas, renovarme y si algún día vuelvo, volver con más fuerza...», cuenta el director que ha dado luz a las murgas del Carnaval.

La huella

¿Cómo cree que se recordará a Javier Lemus? Según a quien se pregunte por él será recordado para mal o para bien. Le gustaría que se recordara más a la murga que a él mismo, por el cambio de concepto liderado, por volver a conectar con la gente que decía que les aburría el concurso de murgas hasta que ellos irrumpieron con su monigote, con el hombre espejo, con el teletransporte o el croma...

Lemus prefiere quedarse, de puertas adentro, con lo que aportó en los muchos dolores de cabeza que provocó a los diferentes responsables de Fiestas durante estos años en su defensa de que se tomara a las murgas en cuenta después de su ímpetu demostrado en llevar las bases al límite, lo que puso en evidencia que las normas del concursos estaban abandonadas, se habían convertido en un copia y pega y... era preciso hacer las cosas mejor.

De sus 35 años, lleva 26 en murgas. «No sé cómo es vivir fuera de este mundo», una experiencia con la que ya comienza a familiarizarse aunque sin el mono que vendrá en enero o febrero. De momento, su móvil echa de menos los enlaces de vídeos, las canciones que enviaba a Martel en la búsqueda del más difícil todavía: cómo hacer los efectos especiales propios de una película sobre un escenario de Carnaval que nacieron del cartón pluma.

La sobreexposición del director tiene también un lado más amargo y ajeno a los focos, la sombra. «Te critican, te juzgan sin conocerte de nada y no es fácil sobrellevar esta situación», admite el Javier Lemus más humano, sin lentejuela, careta ni maquillaje, que deja la puerta casi abierta a su regreso. Y desvela algo que todavía le duele como el día que lo padeció: «Incluso llegan a insultar a tu pareja por el simple hecho de serlo y no me gustaría que pasara lo mismo con mi hijo… Este mundo se ha vuelto muy loco donde predomina el fanatismo y la envidia».

"Me encantaría poder algún día organizar una gala del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife" Javier Lemus - Director de la murga Zeta-Zetas 2015-2023

«Si algún día vuelvo no será con la misma responsabilidad ni exigencia». Eso sí, el Carnaval 2024 será el primero de los últimos 26 años en los que Lemus no se suba a un escenario. «Me encantaría poder algún día organizar una gala del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife... Treinta minutos se me quedan muchas veces cortos, (se ríe) y contar con 3 horas sería una gozada... Me encanta inventar, me encanta darle una vuelta más a las cosas que ya están hechas, me gusta crear, imaginar y hacerlo realidad... Me encanta trabajar en grupo y absorber todo lo mejor de cada persona... Desde aquí aprovecho para dejárselo caer al nuevo/a concejal (porque lo habrá) ahora que me tomo un descanso en el mundo de las murgas».

Javier Lemus logró tres primeros premios de Interpretación en el concurso de murgas de Santa Cruz de Tenerife y un segundo (2018) en cuatro años, entre 2017 y 2020, y sumó lo que parecía una quimera: imponerse en un concurso de televisión a nivel nacional, como ocurrió en 2019 con Got Talent. Tras estos cuatro años gloriosos para Lemus, Zeta-Zetas y el Carnaval, la murga se alzó con un segundo de Interpretación en 2022, pero más allá de eso siempre fue un referente, ganara o no, y de las más esperadas para ver con qué invento sorprendía Javier Lemus, en un tándem con Santi Martel, el equipo de trabajo y todos los componentes. Hasta rompió el concurso no solo con un despliegue de técnica, luz y audiovisuales, que desbordó el escenario haciendo del certamen un formato inversivo, sino que hasta se atrevió a incorporar instrumentos reales en las presentaciones, aprovechando el vacío legal de las bases del certamen. Lemus acabó por convertirse en una pesadilla para quienes aspiraban un cartón, que encontraron argumentos para intentar atemperar sus éxitos: cómo pueden cantar en la calle de la misma forma el repertorio que presentan en concurso y que Zeta-Zetas tenía más luces que letras.

En los dos últimos años, Lemus dio una cachetada sin manos a quieres le reprochaban la carencia de contenido en las canciones con la incorporación al dream team de Zeta-Zetas de Naara Hernández, presidenta fundadora de la desaparecida Triquikonas; Carlos Casanova, ganador de dos premios Criticón, y en especial la suma para la última edición de Antonio Ramírez, El Chocolate, presidente y fundador que fuera de Mamelucos, de la Casa del Miedo.

Lemus es un murguero de raza. De cuna. Sus primeros pasos los dio en la infantil Chiripitifláuticos, en 1997, donde conoció a David Padilla, que a la postre fuera director musical de Zeta-Zetas. En 1999 pasó a Quinquiñecos, también infantil y de David Padilla, para desde 2001 a 2006 sumarse a Pita-Pitos. En 2007 sale tocando la percusión de Chinchosos y en 2008 y 2009, como director de la mixta L@s Mism@s de Siempre, para integrar desde 2010 Zeta-Zetas en la que en 2015 se estrena como director, cuando gana un accésit en Interpretación, afronta la transición de 2016 con la marcha de David Padilla, para tocar el cielo desde 2017 y reinventar el concurso.

Sin él nada será igual.